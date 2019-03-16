Kamu ihalelerinde belgelere ilişkin değerlendirme Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi veya belgeler esas alınarak gerçekleştirilecek ve başka belge istenmeyecek.

Kamu İhale Kurumunun, "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sözleşme imzalanmadan önce sunulacak belgelerin teyidine ilişkin tablonun doldurularak idareye verilmesi durumunda, gerekli değerlendirme bu tablodaki bilgiler kullanılarak EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi veya belgeler esas alınarak yapılacak. Bu kapsamda başka belge talep edilmeyecek.

Şikayet üzerine yapılan incelemede, başvuruların ve tekliflerin hazırlanmasını, işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi ve teknik hataların, eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine 10 günden az süre kalmış olsa dahi, gerekli düzeltme yapılarak, son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilecek.