Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri yurt içindeki kalorifersiz konutlarda metrekare başına 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda ise 4 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2 lira 36 kuruş, kalorifersiz konutlarda 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda 4 lira 85 kuruş kira bedeli alınacak.

Kira bedeline yapılacak ilavelere de yer verilen tebliğde, her bir metrekare için aylık kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlara 57 kuruş ilave kira bedeli uygulanacak.

Ayrıca elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak.