FİNANS

Kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri belirlendi - Buna göre, yurt içindeki kalorifersiz konutlarda aylık kira bedeli metrekare başına 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda ise 4 lira 85 kuruş olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedelleri yurt içindeki kalorifersiz konutlarda metrekare başına 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda ise 4 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2 lira 36 kuruş, kalorifersiz konutlarda 3 lira 69 kuruş, kaloriferli konutlarda 4 lira 85 kuruş kira bedeli alınacak.

Kira bedeline yapılacak ilavelere de yer verilen tebliğde, her bir metrekare için aylık kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlara 57 kuruş ilave kira bedeli uygulanacak.

Ayrıca elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak.

Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan ise kira bedeline ek olarak, aylık her bir metrekare için; elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1 lira 8 kuruş, su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 93 kuruş, her ikisinin de ayrılamaması durumunda ise 2 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Öte yandan konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması durumunda ise kira bedeline 50 kuruş ilave edilecek.

Tebliğle, yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlarda da düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1 lira 94 kuruş yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda ise 1 lira 94 kuruş yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan alınacak.

Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli de tahsil edebilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda da ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 22 kuruş tahsil edilecek.

Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi
Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği

En Çok Okunan Haberler

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

82 yıllık hayal gerçek oluyor! O süre 25 dakika kısalacak

82 yıllık hayal gerçek oluyor! O süre 25 dakika kısalacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi

'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 

TİM / Gülle: 2019’da daha çok ihracat konuşacağız

TİM / Gülle: 2019’da daha çok ihracat konuşacağız

Kızılay'a destek için 'Altın Katılım Fonu' kuruldu

Kızılay'a destek için 'Altın Katılım Fonu' kuruldu

Ayık: Kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmalıyız

Ayık: Kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmalıyız

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.