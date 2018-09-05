Kamu müteahhitleri, inşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanacak

ADANA, (DHA) - ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaatlarda yüzde 87 yerli malzeme kullandıklarını, gelecek senenin ortasına kadar da tüm ürünleri yüzde 100 oranında yerli kullanacaklarını söyledi.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Karslıoğlu, Türkiye'de her sektöre yetecek kadar yerli malı bulunduğunu vurguladı. Karslıoğlu, kamu müteahhitliği yapan 141 şirketin, yüzde 80 oranında yerli malı kullanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerli malı kullanımına ilişkin genelgesiyle bu oranın yüzde 87'ye yükseldiğini söyledi. Geri kalan yüzde 13'lük malzeme kalemlerinin ABD yerine Rusya ve Endonezya gibi ülkelerden ithal edildiğini kaydeden Karslıoğlu, gelecek yılın ortasında yerli malı ürün kullanımının yüzde 100'e ulaşacağını dile getirdi. Kamu ihalelerinde yerli ürün kullanımına çok önem verdiklerini anlatan Başkan Karslıoğlu, "ABD'nin özellikle çelikte yaptığı yaptırımların Türkiye yerine kendilerine zarar vereceğini söyledi. Bildiğiniz üzere inşaat sektörü 237 sektörü arkasından getiriyor ve bu sektörlerin dağılımını da paylaştığınız zaman ekonomik savaşın ülkemiz açısından galibiyetle sonuçlanacağından eminiz. ABD zaten 3 yıl önce yaptırımlarını artırmıştı ancak söylenen rakamı araştırdığımızda, ABD’nin Türkiye’ye çelik ihracatı topu topu 3 milyon dolar. ABD Başkanı seçim atmosferinde olduğu için reklam yapıyor, gülüp geçtik" diye konuştu.

Konut sektöründe bazı teknik personelin lüks argümanlar oluşturmaya çalışması nedeniyle bazı ürün kalemlerinin ithal edildiğini; ancak bu ürünlerin de yerli muadilleri olduğunu belirten Karslıoğlu, "Örneğin; bizim 24 milyon ton demir üretimimiz var. Bunun 12 tonu iç piyasada, 12 milyon tonu ihraç ediyorduk yıllardır. Bu sektördeki bazı çelik üreticilerinin dışarıdan gelen fazla fiyat tekliflerini kendi şahsi çıkarlarını ön planda tutarak değerlendirip 17 milyon ton ihraç ettiler mesela. Demirimiz bile yeterken yetmez hale getirdiler. Ülkemizde her konuda A’dan Z’ye tüm sektörün sonuna yetecek kadar malzememiz var. Sadece yerli malı kullanılmasını istiyoruz, herkese bunu tavsiye ediyoruz" dedi.