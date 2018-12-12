Kamu müteahhitleri, tasfiye kararnamesinde düzenleme istiyor

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı (AKAMDER) Mustafa Karslıoğlu, ekonomik zorluklar nedeniyle işlerine zarar ederek devam eden ya da imzaladığı sözleşme gereği işine başlamak zorunda kalan müteahhitlerin beklediği tasfiye kararnamesinde çeşitli zorluklar taşıyan 4 madde olduğunu ve yeni düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini söyledi.

Karslıoğlu, kararın idarecinin onayına bırakılması zorunluluğunun aşılması, teminat mektuplarının iadesi, hak edişlerin pursantaj oranının dikkate alınarak yeniden hesaplanması ve müteahhitlerin bankalar nezdinde sicillerinin bozulmaması için düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekti. Çok sayıda müteahhidin kararnameyi beklediğini vurgulayan Karslıoğlu, bekledikleri fiyat farkı kararnamesiyle ilgili bir gelişme olmadığını ancak tasfiye kararnamesiyle ilgili kanun teklifinde belirsiz maddeler olduğunu kaydetti.

'ONBİNLERCE İŞÇİYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK'

Tasfiye kararnamesinde düzenlenmesi gereken 4 madde olduğunu kaydeden Karslıoğlu, şunları söyledi: