Kamu portföy yönetim şirketleri birleşiyor

İSTANBUL (AA) - Kamu portföy yönetim şirketleri Halk Portföy Yönetimi AŞ ile Vakıf Portföy Yönetimi AŞ, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ altında birleşiyor.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 20 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) verimlilik artışı sağlamak amacıyla kamu bankalarına ait portföy yönetim şirketlerinin birleştirilmesi kararı yer aldığını anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda; şirketimiz iştiraki Halk Portföy Yönetimi AŞ, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ nezdinde satın alma yoluyla birleştirilecektir. Birleşme süreci için Değer Tespit Raporu'nda Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin birleşme bedeli 52 milyon 500 bin TL tespit edilmiştir. Şirketimiz hisse payları tutarı 13 milyon 125 bin TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Vakıflar Bankası'nın KAP'ta yer alan açıklamasında ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 2019-2021 Yeni Ekonomi Programı ile birlikte ekonomik dengelenme, mali disiplin, üretim ve ihracatta katma değere odaklı değişim hedeflendiği hatırlatıldı.