FİNANS

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Kamu Sen Tokat İl Temsilciliği üyeleri, 'ek zam' talebi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Fatih YIMAZ/TOKAT, (DHA)- TÜRKİYE Kamu Sen Tokat İl Temsilciliği üyeleri, 'ek zam' talebi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.
Türkiye Kamu Sen Tokat İl Temsilciliği üyeleri, ücretlere ek zam talebinde bulunmak için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Kamu Sen Tokat İl Temsilcisi Hakan Akkaya, ülkede yaşanan ekonomik bir kriz olduğunu belirterek, "Yetkililer tarafından kabul edilmese de yaşadığımız bir kriz var. Çok şükür 'rakamlar düşük, etkisi azalıyor' demelerine rağmen maalesef hala dar gelirlilerinin, memurun, emeklinin, asgari ücretlinin, ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığı bir süreç yaşıyoruz. Özellikle son 6 aydır. Biz Türkiye Kamu Sen olarak 81 ilde bugün meydanlarda tıpkı Tokat'ta olduğu gibi, ek zam ve güncelleme istiyoruz. Döviz yükseldiğinde, enflasyon rakamları arttığında bir anda bindiğimiz arabanın benzininden tutun da yediğimiz zeytine, peynire kadar her şeyin fiyatı güncelleniyor. Her şeye anında zamlar yapılıyor. Sadece güncellenmeyen, anında üzerine eklenmeyen bizim maaşlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımıza bugün burada bir mektup göndereceğiz. Bu mektupta diyeceğiz ki; Sayın Cumhurbaşkanım biz de yüzde 25 olan bir yıllık enflasyona karşılık hiç değilse sizin kadar bir zam bekliyoruz" diye konuştu.
Grup, basın açıklamasının ardından kent merkezinde bulunan PTT'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan mektubu gönderdi.

FOTOĞRAFLI

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubuKamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubuKamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubuKamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler
PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

Bursa Textile Show Fuarı başladı

Bursa Textile Show Fuarı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.