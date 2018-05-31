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Kamu sosyal tesislerinde tarife düzenlemesi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Kamu sosyal tesislerinde tarife düzenlemesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan bakanlarla eşleri, üst ve alt soyları, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinden, buraların kendi personeli için uyguladığı en uygun tarifeyle yararlanabilecek.

Maliye Bakanlığının "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve dinlenme tesisiyle misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlanmaya yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna göre, TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan bakanlar, eşleri, üst ve alt soyları, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye'deki sosyal tesislerinden, bu kurum ve kuruluşların personeli için uyguladığı en uygun tarifeyle faydalanabilecek.

Bir kurum veya kuruluşun bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleriyle misafirhanelerinden yararlanma imkanına sahip personel ve emeklileri için de bağlı ve ilgili kuruluş personeline uygulanan tarife geçerli olacak. Personel ve emeklilerinin yanı sıra eşleri, üst ve alt soyları da bu imkandan yararlanabilecek.

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