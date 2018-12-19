"Kamu-üniversite-sanayi" iş birliğine "kolay" formül

Kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini artırmak için hizmete sunulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) ile tek bir noktadan Ar-Ge fonları, araştırmacılar, yatırımcılar ve bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişim gerçekleştiriliyor.

Sanayide yüksek katma değerli ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini geliştirmeye yönelik hizmete sunulan KÜSİP ile paydaşların tek bir noktadan Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara, bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişimi sağlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin her bölgesindeki üniversitelerle sanayicilerin buluşmasını amaçlayan sanal platform, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin önünü açacak.

"https://kusip.gov.tr" adresinden erişilebilen portaldan halihazırda 3 bin 586 araştırmacı, 2 bin 215 kuruluş ve 70 araştırma merkezi faydalanıyor.

- Tüm oda ve sanayi bölgelerine tek noktadan erişim