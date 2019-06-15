FİNANS

Kamu zararları tespit değerlendirmesi 60 günde sonuçlandırılacak

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 13:06 | Son Güncelleme

Kamuda denetimler sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilme işlemi 60 günde tamamlanacak

Kamuda kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilmesi işlemi 60 günde sonuçlandırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, kamuda kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilmesi hususları, ilgili harcama yetkilisinin görüşünü de içeren ve harcama birimi tarafından düzenlenen değerlendirme formuyla birlikte merkezde üst yöneticinin, taşrada ise idarenin buradaki en üst yöneticisinin değerlendirmesine sunulacak.

Üst yönetici, gerek görmesi halinde hukuk biriminin görüşüne, sorumluların veya ilgililerin bilgisine başvurabilecek, değerlendirme 60 gün içinde sonuçlandırılacak.

Taşrada bulunan idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisinin aynı kişi olması halinde değerlendirme, taşra biriminin bağlı olduğu merkezdeki ilgili harcama biriminin üst yöneticisi tarafından yapılacak.

Mevzuatta "üst yönetici" ve "kamu zararı" tanımı da yeniden düzenlendi.

"Üst yönetici", bakanlıklarda kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından bakan, kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakan yardımcıları, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı olarak tanımlandı.

"Kamu zararı" tanımı da kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasından doğan zarar olarak değiştirildi.

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