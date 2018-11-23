FİNANS

Kamuda veri güvenliği için blokzinciri önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Blokzinciri alanında araştırmalar yapan Projesium'un kurucu ortağı Gökçe Phillips: - "Blokzincir sistemi hem veri tabanı kullanımında hem de kripto para aktarımında kullanılabilecek. Sistem, zamandan tasarruf sağlayacak, bürokratik işlemler ve iş yükü azalacak"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Blokzincir teknolojisi alanında araştırmalar yapan, finans ve teknoloji alanında projeler üreten Projesium'un kurucu ortağı Gökçe Phillips, "Blokzinciri, hem veri tabanı kullanımında hem de kripto para aktarımında kullanılabilecek. Sistem, zamandan tasarruf sağlayacak, bürokratik işlemler ve iş yükü azalacak." dedi.

Phillips, AA muhabirine yaptığı açıklamada, blokzinciri teknolojisinin kamuda kullanıldığında birçok kolaylık sağlayacağını söyledi.

Blokzinciri teknolojisinin değiştirilemez, dağıtık veri tabanı üzerine kurulu bir teknoloji olduğunu anlatan Phillips, verinin saklandığı her yerde blokzinciri teknolojisinin kullanılabileceğini bildirdi.

Phillips, kamuda verinin saklandığı birçok kurum olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunlar, kimlik, vergi, sigorta ve devlet hastanelerindeki veriler olabilir. A devlet hastanesinde yaptırdığımız MR sonuçları, B devlet hastanesine şu anda aktarılmıyor. Blokzincirin dağıtık veri yapısında bu bilgilere her yerden ulaşılabiliyor olacak. İzinli kurumlar ulaşabilecek ve izin verilmeyen kişiler de göremeyecek. Bunun yanında kamu kendi arasındaki veri geçişlerinde, bir kurum başka bir kuruma veri aktarıyorsa, yine blokzincirinin çok büyük getirisi olur. Veri tabanının kullanıldığı, tutulduğu ve aktarıldığı her alanda kamuda da değişikler göreceğimize inanıyorum. Dolayısıyla güvenlik anlamında blokzincirinin bize getireceği birçok yenilik var."

Blokzincirinden hem veri tabanı kullanımında hem de kripto para aktarımında yararlanılabileceğini vurgulayan Phillips, bir kurum başka bir kuruma veri aktarırken blokzincirinin büyük getirisi olacağını dile getirdi. Phillips, "Blokzinciri, zamandan tasarruf sağlayacak, bürokratik işlemler ve iş yükü azalacak. Kendinizle ilgili bir bilgi değişikliği olduğunda tek tek kurumları dolaşmanız gerekmeyecek. Bilgi bir yerde güncellendiği zaman diğer bütün kurumlarda da bu otomatik güncellenecek ve devlet bu veri doğru mu değil mi arayışı içinde olmayacak." dedi.

Güvenlik ve değişmezlik alanında da blokzinciri teknolojisinin önemli olduğunu vurgulayan Phillips, blokzinciri veri tabanları üzerinde girilen bir verinin değişme olasılığının olmayacağını belirtti.

Phillips, bu teknolojiyle kayıtlar silinmiş gibi bir bahane olmayacağını anlatarak, "Blokzinciri sayesinde veriler dağıtık bir şekilde saklanıyor. Eskiden büyük alanlar vardı ve oralar veri merkeziydi. Bu veri merkezi yandığında her şey gidiyordu. Blokzinciri ile veriler dağıtık saklandığı için bir yerdeki zarar görürse, diğer yerdeki duruyor olacak. Bu sistemde bir veri güncellendiğinde bu yeni bilgi hepsine aktarılabiliyor." diye konuştu.

Phillips, kamuda blokzinciri alanına ilginin artmaya başladığını, bazı kamu kurumlarının eğitim almak için girişimde bulunduğunu ifade etti.

PARTNERİç çamaşırıyla cam silen kadını gören şaştı kaldıİç çamaşırıyla cam silen kadını gören şaştı kaldı
Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttıBüyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı
TMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TLTMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Blokzincir kamu Projesium Kurucu Ortağı Dr. Gökçe Phillips

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

TMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TL

TMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TL

'Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük Kapıları Türkiye'nin göz bebeği'

'Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük Kapıları Türkiye'nin göz bebeği'

Zihnioğlu: Doğru hazırlık başarıya götürür

Zihnioğlu: Doğru hazırlık başarıya götürür

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.