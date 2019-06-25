TORONTO (AA) - Kanada tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" sıvılaştırılmış doğal gaz şirketi LNG Canada, federal hükümetten onay alırken, 40 milyar dolar proje bedeline sahip yatırıma Kanada hükümeti de 275 milyon dolar maddi destekte bulunacak.

Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Navdeep Bain yaptıkları ortak açıklamayla, ülke tarihinin en büyük özel sektör yatırımında 10 binden fazla kişiye iş imkanının sağlanacağını duyurdu.

İki bakanın açıklamasında, ülkenin kaynaklarını yeni pazarlara ulaştırmak için modern altyapı ve daha temiz teknolojiyle gerçekleşecek yatırımın, Kanada'nın ticaretini de çeşitlendireceği belirtildi.

Sıvılaştırılmış doğal gazın, hem sera gazı emisyonlarını hem de yakıt kullanımını en aza indireceği ifade edilen açıklamada, projedeki yüksek enerji verimli gaz türbinlerinin finansmanının Kanada tarafından gerçekleştirileceği, bunun için de 220 milyon dolar harcanacağı kaydedildi. Açıklamada, bölgede artacak trafik sorununu çözmek amacıyla gerçekleştirilecek köprü ve altyapı yatırımları için de 55 milyon dolarlık destek sağlanacağı vurgulanarak, böylece Kanada Hükümeti'nin toplamda 275 milyon dolar maddi destekte bulunacağı bildirildi.