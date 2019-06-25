FİNANS

Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 10:04 | Son Güncelleme

Kanada hükümeti, 40 milyar dolar proje bedeliyle ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" unvanını alan sıvılaştırılmış doğal gaz yatırımı LNG Canada'yı onayladı - Yatırıma Kanada Hükümeti de 275 milyon dolar maddi destekte bulunacak

TORONTO (AA) - Kanada tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" sıvılaştırılmış doğal gaz şirketi LNG Canada, federal hükümetten onay alırken, 40 milyar dolar proje bedeline sahip yatırıma Kanada hükümeti de 275 milyon dolar maddi destekte bulunacak.

Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Navdeep Bain yaptıkları ortak açıklamayla, ülke tarihinin en büyük özel sektör yatırımında 10 binden fazla kişiye iş imkanının sağlanacağını duyurdu.

İki bakanın açıklamasında, ülkenin kaynaklarını yeni pazarlara ulaştırmak için modern altyapı ve daha temiz teknolojiyle gerçekleşecek yatırımın, Kanada'nın ticaretini de çeşitlendireceği belirtildi.

Sıvılaştırılmış doğal gazın, hem sera gazı emisyonlarını hem de yakıt kullanımını en aza indireceği ifade edilen açıklamada, projedeki yüksek enerji verimli gaz türbinlerinin finansmanının Kanada tarafından gerçekleştirileceği, bunun için de 220 milyon dolar harcanacağı kaydedildi. Açıklamada, bölgede artacak trafik sorununu çözmek amacıyla gerçekleştirilecek köprü ve altyapı yatırımları için de 55 milyon dolarlık destek sağlanacağı vurgulanarak, böylece Kanada Hükümeti'nin toplamda 275 milyon dolar maddi destekte bulunacağı bildirildi.

- LNG daha çok Asya pazarına ihraç edilecek

Projeyle ülkenin sıvılaştırılmış doğal gazının yoğun olarak Asya pazarına ihraç edileceği kaydedildi.

Çoğunluk hisseleri Malezya'nın milli petrol şirketi Petronas'ta bulunan projede, İngiliz petrol şirketi Shell, Çinli petrol şirketi PetroChina, Japon şirketi Mitsubishi ve Koreli petrol şirketi KOGAS hisse sahibi oldu.

Proje, ortakların kurduğu "LNG Canada" isimli şirket tarafından yönetiliyor.

- Yılda 26 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz üretilecek

Yasal izinler için ilk kez 2015'te Kanada devletine başvuran proje sahipleri, projenin gerçekleştirilmesi için bugüne kadar bölgedeki 17 ayrı yerli kabilesini ikna etmek için zaman harcadı.

Projeyle, tamamlandığında, yılda 26 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz üretilecek.

British Columbia eyaletinin Kitimat bölgesinde kurulacak tesislerde, -162 santigrat derece soğutulacak doğal gaz, bu şekilde sıvılaştırılmış doğal gaza dönüştürülerek depolanacak ve LNG tankerleriyle alıcısına ulaştırılacak.

Kanada ekonomisine 40 yılda projenin doğrudan 22 milyar dolar gelir getirmesi öngörülürken, bu rakamın dolaylı katkılarla daha da artması planlanıyor.

Projenin gerçekleşeceği bölgede 93 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor ve proje inşaatının 2025'e kadar tamamlanması öngörülüyor.

En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldıKuru çaya yüzde 15 zam yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanada Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau Kanada'da ülke tarihinin en büyük özel sektör yatırımı onay aldı LNG Canada

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı

Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı

Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi

Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Şişecam’dan 18.2 milyon dolarlık kapasite artırım yatırımı

Şişecam’dan 18.2 milyon dolarlık kapasite artırım yatırımı

THY 5 ayda 28,5 milyon yolcu taşıdığını açıkladı

THY 5 ayda 28,5 milyon yolcu taşıdığını açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.