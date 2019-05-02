Kanada'dan Bitcoin madencilerini çekmek için ucuz elektrik

Erkan Öz / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Kanada, Bitcoin üretimi gerçekleştiren madencilik şirketlerinin yatırımlarını çekebilmek için Quebec'te ucuz enerji sağlıyor.

Cryptocurrency News’in haberine göre Quebec’in enerji otoritesi Regie de l'energie, kendisine elektrik sağlayan en büyük üreticiden Bitcoin madencileri için ekstra 300 megavat (MW) indirimli elektrik temin etmesini istedi.

Dünya Bitcoin madenciliği, yerelde sağlanan ucuz elektrik nedeniyle şimdiye kadar yoğun olarak Çin’de toplanmıştı. Ancak Pekin yönetiminin madenciliği yasaklama düşüncesinde olduğuna yönelik haberlerin ardından Bitcoin madenciliği firmalarının bir çoğu Kanada’ya kaçmaya çalışıyor.

Bölgenin en büyük elektrik üreticisi Hydro-Quebec daha önce Kanada’ya gelen Bitcoin madencileri için 368 MW ucuz elektrik ayırmıştı. Yeni yasal düzenleme ile birlikte Hydro-Quebec’in madencilere sağladığı toplam ucuz enerji 668 MW’a ulaşacak.

Yeni Bitcoin madencileri ne kadar yatırım getirecekleri ve kaç adet yeni iş imkanı oluşturacaklarını başvuruları sırasında bildirmek zorunda. Ayrıca madencilerden enerjiyi en etkin biçimde kullanacaklarına dair ayrıntılı bir de plan isteniyor.

Sıkı kriterleri rağmen Hydro-Quebec yöneticisi Jonathan Cote, "Yeni projeleri çekmek için herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz" dedi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu geçen ay Bitcoin madenciliğinin tamamen durdurulmasını tavsiye etmişti. Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği firması Çin kökenli Bitmain birkaç yıldır Kanada’da operasyonlarını genişletiyordu. Bitmain sözcüsü Nishant Sharma daha önce verdiği bir röportajda şirketin özellikle Quebec’te yatırım için bazı sahaları incelediğini belirtmişti.

Kanada’nın kararları Bitcoin madencileri için de sürpriz oldu. Geçen yıl Regie de l'energie, yeni Bitcoin madenciliği başvurularını durdurmuş ve mevcut madenciler için elektrik fiyatını iki katına çıkarmıştı.

Otoritelerin fikir değiştirmesi Bitcoin madencilerinin bölge ekonomisine yaptığı katkıyı gözardı edemediklerini ortaya koyuyor. Temin edilen ucuz enerji ile Bitcoin madenciliği şirketleri teşvik alan veri merkezleri (data centers) ile aynı kategoriye girmiş oldu.

