FİNANS

Kanada'dan Çin'e "kanola" tepkisi

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

Kanada, kanola ithalatını yasaklayan Çin’i, Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti

TORONTO (AA) – Kanada, Çin’i gerekçe göstermeden kanola ithalatını yasaklaması nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.

Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Jim Carr, yaptığı yazılı açıklamada, Çin’in geçen mayıs ayında Kanada’dan aldığı kanola bitkisinde bazı zararlılar bulunduğunu gerekçe göstererek başlattığı yasak uygulamasında, bugüne kadar bir gelişme sağlanamadığını bildirdi.

Sorunu çözmek için bugüne kadar yürütülen çalışmalardan sonuç alamadıklarını belirten Carr, “Hükümetimiz, kurallara dayalı uluslararası ticarette kararlıdır. Çin'in bu yılın başlarında Kanada kanolası konusunda endişelerini dile getirmesinden bu yana, endişeleri gidermek için başlatılan çalışmalarda ilerleme kaydedilemediği için Kanada, doğrudan çözümde bir sonraki adım olan DTÖ'de ikili istişareler istiyor" dedi.

Ülkesinin güçlü bir gıda denetim sistemine sahip olduğuna işaret eden Carr, DTÖ’nün duruma müdahil olmasını istedi.

Kanada’nın kanola üretiminin yüzde 40’tan fazlasını alan Çin, Kanada’ya sadece bu kalemde yıllık 2.7 milyar dolar ödüyor.

Çin’in ithalatı durdurması üzerine Kanada Hükümeti, zora giren kanola yetiştiricileri için 150 milyon dolarlık destek paketi açıklamıştı.

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik ilişkiler, Kanada’nın geçen aralık ayında Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’yu tutuklaması ile gerilmişti. Bu tutuklamadan 9 gün sonra misillemede bulunan Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ve girişimci Michael Spavor'u casusluk şüphesiyle hapise attı.

Çin yönetimi geçen aylarda aldığı bazı kararlarla, Kanada’dan satın aldığı kanola bitkisi başta olmak üzere bazı tahıl ve domuz eti ürünlerine yasak getirmişti.

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kanada Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Jim Carr Kanada'dan Çin'e kanola satışı

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