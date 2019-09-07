TORONTO (AA) – Kanada, Çin’i gerekçe göstermeden kanola ithalatını yasaklaması nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.

Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Jim Carr, yaptığı yazılı açıklamada, Çin’in geçen mayıs ayında Kanada’dan aldığı kanola bitkisinde bazı zararlılar bulunduğunu gerekçe göstererek başlattığı yasak uygulamasında, bugüne kadar bir gelişme sağlanamadığını bildirdi.

Sorunu çözmek için bugüne kadar yürütülen çalışmalardan sonuç alamadıklarını belirten Carr, “Hükümetimiz, kurallara dayalı uluslararası ticarette kararlıdır. Çin'in bu yılın başlarında Kanada kanolası konusunda endişelerini dile getirmesinden bu yana, endişeleri gidermek için başlatılan çalışmalarda ilerleme kaydedilemediği için Kanada, doğrudan çözümde bir sonraki adım olan DTÖ'de ikili istişareler istiyor" dedi.

Ülkesinin güçlü bir gıda denetim sistemine sahip olduğuna işaret eden Carr, DTÖ’nün duruma müdahil olmasını istedi.

Kanada’nın kanola üretiminin yüzde 40’tan fazlasını alan Çin, Kanada’ya sadece bu kalemde yıllık 2.7 milyar dolar ödüyor.