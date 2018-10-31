FİNANS

Kanada'dan Diyarbakır'a geldi, 4 kıtaya çikolata ihraç ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

KANADA'da yaşayan Ağrılı iş insanı Yüksel Kaya, çözüm sürecinin başlamasıyla bölgede oluşan huzur ve güven ortamına destek sağlamak amacıyla Diyarbakır'a gelip yatırım kararı aldı.

Ahmet ÜN DİYARBAKIR, (DHA) KANADA'da yaşayan Ağrılı iş insanı Yüksel Kaya, çözüm sürecinin başlamasıyla bölgede oluşan huzur ve güven ortamına destek sağlamak amacıyla Diyarbakır'a gelip yatırım kararı aldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde çikolata fabrikası kuran Kaya, ürettiği ürünleri 4 kıtada 26 ülkesine ihraç ediyor. Yıllık 1 milyon kilo çikolata ihracatını yaptığını anlatan Kaya, Önümüzdeki yıl hedefim dünyanın 50 ülkesine Diyarbakır'ın çikolatasını ihraç etmektir. Kakaolarımızı Gana ve Fildişi Sahili'nden, şekerlerimizi Türkiye, Fransa ve Brezilya'dan, fındık ezmesini de Endonezya'dan tedarik ediyoruz. İthal ettiğimiz bu ürünleri burada mahsule dönüştürüp, ihraç ediyoruz dedi. Söz konusu fabrika için 3 Bakanlığın destek verdiğini söyleyen Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığının 1 milyon 200 bin lira destekte bulunduğu belirtildi. Kanada'dan Diyarbakır'a 2013 yılında gelen iş insanı Yüksel Kaya, o dönem başlatılan çözüm sürecine katkıda bulunmak için yatırım yapma kararı aldı. Yatırımlarına inşaat sektörüyle başlayan Kaya, Organize Sanayi Bölgesi'nde çikolata fabrikası kurdu. Devletin teşvikleriyle çikolata fabrikasını kuran Kaya, şu anda 4 kıtada 26 ülkeye Diyarbakır'dan üretelen çikolataları gönderdiğini söyledi. Kaya, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 35 kişinini istihdam edilidiği fabrikada önümüzdeki dönemde 50 ülkeye çikolata ihracaatın yapılması hedeflendiğini söyledi. 'FABRİKAYA 1 MİLYON 200 BİN LİRA DESTEK VERDİK' Fabrikada incelemelerde bulunan Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustufa Ertan Atalar, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi kapsamında yüzde 50-60 oranında verilen mali desteklerle Diyarbakır'da 407 işletmenin faaliyete geçtiğini ifade ederek, bu işletmelere 300 milyon lira ödendiğini söyledi. Atalar, Diyarbakır'da pek aşina olmadığımız çikolata fabrikası açıldı. Biz bu tesis için hem 9'uncu etapta hem de 11'inci etap olmak üzere, teknolojiyi yenileme kapasitesinin artırılması projelerinde buradaki çikolata fabrikasınnın sunduğu 2 milyon 450 bin tutarındaki projeye 1 milyon 200 bin lira destek verdik. Bu fabrikada üretilen çikolatada kullanılan badem, ceviz ve fıstıklar bölgedeki çiftçilerimizden temin ediliyor. Ürünlerin buradan değerlendirilmesi, çiftçilerimizin üretimini de artırıyor dedi . '26 ÜLKENİN GIDA PAZARINDA YERLERİMİZİ ALDIK' İş insani Yüksel Kaya ise, daha sonra akamete uğratılan sürece destek için Kanada'dan gelip Diyarbakır'da yatırım yaptığını ifade ederek, Çözüm sürecinin başlamasıyla hem devletin sunduğu teşvikler hem de memleket sevdası olduğu için gelip burada yatırım yapmaya karar verdik. İlk önce inşaat söktüründe yatırımlarımız oldu. Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde çikolaka fabrikasını kurduk. 4 yıldır faaliyet yürütüyoruz. Yılda 1 milyon kilo çikolata ihracatını yapıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde dünyanın 50 ülkesinin pazarında yer almaktır. Şu an Ortadoğu, Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında varızdiye konuştu. 'İTHAL ETTİĞİMİZ HAM MADDEYİ BURADA MAHSULE DÖNÜŞTÜRÜP, İHRAÇ EDİYORUZ' Çikolatada kullandıkları kakaoları Gana ve Fildişi Sahili'nden, şekerleri Türkiye, Fransa ve Brezilya'dan, fındık ezmesini de Endonezya'dan tedarik ettiklerini kaydeden Kaya, İthal ettiğimiz bu ürünleri burada mahsule dönüştürüp, ihraç ediyoruz. 3 Bakanlık bize büyük destekler sundu. Ekonomi Bakanlığı, uluslararası alanda katıldığımız fuarlarda bizi finanse diyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geriye dönük faizsiz kredi imkanı sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise, hem hibe desteleri var hem de ihracat yaptığımız ürünlerinin ton başına 270 lira katkısı oluyor dedi.

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