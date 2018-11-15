Kanadalı bilet rezervasyon devinden Türk şirkete yatırım

İSTANBUL (AA) - Dünya seyahat bileti rezervasyon devlerinden Kanadalı Busbud Inc, Türkiye'nin en eski online bilet satış platformu Neredennereye.com'u satın aldı. Türk otobüs firmalarını dünyaya açacak bu yatırım sayesinde otobüs biletleri dünyanın 80 ülkesinde TL ile satılabilecek. Neredennereye.com'un açıklamasına göre, şirket, Busbud'ın bir parçası haline gelerek operasyonlarına İstanbul ofisinden devam edecek ve Türkiye pazarına odaklanmayı sürdürecek. Bir yandan da Türk otobüs firmalarının biletlerinin küresel ölçekte satılmasını sağlayarak firmaları dünya pazarına taşıyacak. Bu birleşmeyle birlikte, Neredennereye.com, kendi deneyim ve sistemlerini, knowhow'ını Kanadalı firma aracılığıyla dünyaya ihraç edecek. Sözkonusu

satın alma, 2017'de 225 milyonun üzerinde bilet satışıyla dünyanın en büyük yedinci şehirlerarası otobüs bileti pazarı olan Türkiye'de sektöre heyecan getirecek. Satın almayla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan Busbud eş kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Louis Philippe Maurice, bu satın almanın Busbud'ın Türkiye'deki güzergah kapsamını genişletirken, pazar payını da büyüteceğini bildirdi.

Neredennereye.com Kurucusu ve Genel Müdürü Erol Demirtaş ile ekibinin Türkiye'de dikkate değer bir büyüme hikayesine imza attıklarını kaydeden Maurice, onları aralarında görmekten duyduğu memnuniyetten bahsetti. Maurice, "Bu büyük ve dinamik pazarda dominant bir pozisyona ulaşmalarından öğrenilecek çok şey var. Neredennereye.com'un burada oluşturduğu kowhow’ı hizmet verdiğimiz 80'e yakın ülkede kullanacağız. 20 yıldan fazla zamandır e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren Erol Demirtaş tecrübeli bir lider. Onun Türkiye'deki çalışmalarımıza öncülük edeceğinden dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Neredennereye.com'un talep tarafında 2014 ile 2018 arasında yaklaşık yüzde 500 ile hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini aktaran Maurice, "Türkiye çok geniş ve dinamik bir pazar. Türkiye'nin 80 milyon nüfuslu hızla büyüyen bir yerel pazarın yanında; İstanbul, Antalya, Ankara ve Kapadokya gibi önemli bölgelere hitap eden ve yıllık 35 milyon turist çeken güçlü bir turizm sektörü var. Bu sektörde Neredennereye.com'un bilgi ve deneyimiyle daha da güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.