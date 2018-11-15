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Kanadalı bilet rezervasyon devinden Türk şirkete yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Dünya seyahat bileti rezervasyon devlerinden Kanadalı Busbud Inc, Türkiye'nin en eski online bilet satış platformu Neredennereye.com'u satın aldı - Türk otobüs firmalarını dünyaya açacak bu yatırım sayesinde otobüs biletleri dünyanın 80 ülkesinde TL ile satılabilecek

İSTANBUL (AA) - Dünya seyahat bileti rezervasyon devlerinden Kanadalı Busbud Inc, Türkiye'nin en eski online bilet satış platformu Neredennereye.com'u satın aldı. Türk otobüs firmalarını dünyaya açacak bu yatırım sayesinde otobüs biletleri dünyanın 80 ülkesinde TL ile satılabilecek.

Neredennereye.com'un açıklamasına göre, şirket, Busbud'ın bir parçası haline gelerek operasyonlarına İstanbul ofisinden devam edecek ve Türkiye pazarına odaklanmayı sürdürecek. Bir yandan da Türk otobüs firmalarının biletlerinin küresel ölçekte satılmasını sağlayarak firmaları dünya pazarına taşıyacak.

Bu birleşmeyle birlikte, Neredennereye.com, kendi deneyim ve sistemlerini, knowhow'ını Kanadalı firma aracılığıyla dünyaya ihraç edecek. Sözkonusu
satın alma, 2017'de 225 milyonun üzerinde bilet satışıyla dünyanın en büyük yedinci şehirlerarası otobüs bileti pazarı olan Türkiye'de sektöre heyecan getirecek.

Satın almayla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan Busbud eş kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Louis Philippe Maurice, bu satın almanın Busbud'ın Türkiye'deki güzergah kapsamını genişletirken, pazar payını da büyüteceğini bildirdi.

Neredennereye.com Kurucusu ve Genel Müdürü Erol Demirtaş ile ekibinin Türkiye'de dikkate değer bir büyüme hikayesine imza attıklarını kaydeden Maurice, onları aralarında görmekten duyduğu memnuniyetten bahsetti.

Maurice, "Bu büyük ve dinamik pazarda dominant bir pozisyona ulaşmalarından öğrenilecek çok şey var. Neredennereye.com'un burada oluşturduğu kowhow’ı hizmet verdiğimiz 80'e yakın ülkede kullanacağız. 20 yıldan fazla zamandır e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren Erol Demirtaş tecrübeli bir lider. Onun Türkiye'deki çalışmalarımıza öncülük edeceğinden dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Neredennereye.com'un talep tarafında 2014 ile 2018 arasında yaklaşık yüzde 500 ile hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini aktaran Maurice, "Türkiye çok geniş ve dinamik bir pazar. Türkiye'nin 80 milyon nüfuslu hızla büyüyen bir yerel pazarın yanında; İstanbul, Antalya, Ankara ve Kapadokya gibi önemli bölgelere hitap eden ve yıllık 35 milyon turist çeken güçlü bir turizm sektörü var. Bu sektörde Neredennereye.com'un bilgi ve deneyimiyle daha da güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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- "2019 ciro hedefimiz 100 milyon lirayı geçmek"

Neredennereye.com Kurucusu ve Genel Müdürü Erol Demirtaş ise dünya şehirlerarası otobüs bileti pazarının lider oyuncusu olan Busbud'ın bir parçası haline gelmenin kendilerine, kullanıcılarına ve sistemlerinde yer alan otobüs firmalarına global bir platformdan faydalanma fırsatı sunacağını bildirdi.

Demirtaş, "Bu da müşterilerimizde daha çok iz bırakacak deneyimler anlamına geliyor. Busbud halen milyonlarca müşteriyi memnun edebilmek için dünya genelinde binlerce otobüs işletmecisiyle birlikte çalışıyor. Bu bizim için deneyimlerimizi dünyaya aktarmak ve Busbud'ın gelecekteki büyümesine katkı sağlamak için önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2018 yılında Neredennereye.com olarak ilk 10 ayda toplam 25 milyon ziyaretçiye hizmet ettiklerini aktaran Demirtaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelecek yıl bu sayıyı 35 milyona, ciroyu da 100 milyon liranın üzerine çıkarmak istiyoruz. Türkiye'de hala sisteme dahil edeceğimiz bir çok otobüs firması var. İlk hedefimiz firma sayımızı artırmak. Yine bu birleşme sonrasında Neredennereye.com'da biletlerini sattığımız otobüs firmalarını, Busbud'ın faaliyet gösterdiği 80 ülkede satışa sunmuş olacağız. Aynı zamanda mevcut kullanıcılarımız da sözkonusu 80 ülkedeki otobüs bileti fırsatlarından faydalanabilecek."

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