Kanadalı emeklilik fonu HOOPP Chobani'ye ortak oldu

Elif Varan / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Girişimci Hamdi Ulukaya’nın kurduğu yoğurt markası Chobani, sağlık sektörü çalışanlarına yönelik faaliyet gösteren emeklilik fonu HOOPP (Healthcare of Ontario Pension Plan) ile güçlerini birleştirdi.

Kanadalı fon tarafından azınlık hisseleri karşılığında yatırım alan Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “HOOPP ile dünyaya bizim gibi bakan bir ortak kazandık. Sağlık alanında çalışan bu kahramanların, hikayemizin bir parçası olmalarından mutluluk duyuyorum” dedi ve ekledi:

"HOOPP ile dünyaya bizim gibi bakan bir ortak kazandık. Bu, azınlık hisse karşılığında yapılan bir yatırım ama daha önemlisi birbirini tamamlayan bir ortaklığın göstergesi.

"HOOPP, Chobani ile aynı dili konuşuyor. Son aylarda, Jim ve HOOPP ekibi ile yaptığımız görüşmelerde, iş dünyasının, bireyler, toplum ve yatırımcıları için sağladığı faydalar konusunda fikir alışverişinde bulunduk.

"Kişisel olarak, sağlık alanında çalışan bu kahramanların, ailemizin ve hikayemizin bir parçası olmasından büyük mutluluk duyuyorum."

Yeni yatırım yapısına göre ayrıca, Hamdi Ulukaya ve Chobani çalışanlarına ait hisselerde yüzde 10 artış fırsatı sunulurken, onların kontrolünde olan toplam hisse oranı ise yüzde 90’lara ulaşacak.

HOOPP Capital Partners Yönetici Ortağı Jim Walker da, "Chobani gerçekten eşsiz bir şirket ve eşsiz bir yatırım fırsatı" dedi ve ekledi:

"Bu başarıdan, Hamdi Ulukaya ve ekibinin geleceğe dair vizyonundan çok etkilendik.

"Amerika ve ötesinde Chobani’yi parlak bir geleceğin beklediğini görüyoruz.

"Şirketin büyümesinin bir sonraki aşamasında onlarla yan yana olacağımızı bilmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. (Fotoğraflı)



