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Kanadalı şirketin Türkiye'deki "trilyonluk" gaz umudu

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Kanadalı enerji şirketi Valeura'nın Üst Yöneticisi Sean Guest: - "Norveçli partnerimiz Equinor ile 2017'nin sonunda Trakya Havzası'nda Yamalık sahasında bir keşif yaptık. Buradaki rezerv rakamı trilyon kübik feetler civarında olabilir" - "Yamalık sahası ve bölgedeki çalışmalarımız için 500 milyon lira civarında yatırım yapmayı planlıyoruz" - "Başarılı olursak bu durum Türkiye'ye kendi enerjisini tedarik etmede yardımcı olacak ve ithalatını da azaltacak. Bu oldukça heyecan verici bir fırsat"

MURAT TEMİZER - Kanadalı enerji şirketi Valeura'nın Üst Yöneticisi Sean Guest, Trakya'da büyük doğal gaz rezervi bulunacağına dair bulgulara sahip olduklarını belirterek, "Norveçli partnerimiz Equinor ile 2017'nin sonunda Trakya Havzası'nda Yamalık sahasında bir keşif yaptık. Buradaki rezerv rakamı trilyon kübik feetler civarında olabilir. Yamalık sahası ve bölgedeki çalışmalarımız için 500 milyon lira civarında yatırım yapmayı planlıyoruz." dedi.

Guest, Valeura'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 7 yıldan uzun bir süredir çalıştıklarını dile getiren Guest, tek odaklandıkları ve çalıştıkları ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Trakya çevresinde çalışmalarının sürdüğünü anlatan Guest, "Norveçli partnerimiz Equinor ile 2017'nin sonunda Trakya Havzası'nda Yamalık sahasında bir keşif yaptık. Buradaki rezerv rakamı trilyon kübik feetler civarında olabilir. Bu bizim için çaba gerektiren bir süreç olacak ancak sonunda Türkiye açısından yaşanabilecek gelişmeler heyecan verici. Buradaki potansiyel, gaz rezervlerinin bulunması için oldukça yüksek. Tabii ki geliştirilmesi gerekiyor. Değerlendirme ve sondaj çalışmalarıyla ilerlememiz söz konusu. Biz de bunu yapacağız. Bu bölgedeki rezervleri test etmek için de 3 yeni kuyu kazarak bir çalışma başlatacağız. Daha da önemlisi ticari gaz akışı olacağını göstermek." diye konuştu.

Guest, bölgede doğal gaz olduğuna inandıklarını, bunun, Kuzey Amerika'daki arama teknolojilerinin Türkiye'de uygulanmasıyla ortaya çıkarılabileceğini bildirdi.

Partner enerji şirketi Norveçli Equinor ile Türkiye'ye yatırım yapılması gerektiğine inandıklarının altını çizen Guest, "Yamalık sahası ve bölgedeki çalışmalarımız için 500 milyon lira civarında yatırım yapmayı planlıyoruz. Equinor'u buraya getirme ve buradaki potansiyele inandırmayı başardık. Başarılı olursak bu durum Türkiye'ye kendi enerjisini tedarik etmede yardımcı olacak ve ithalatını da azaltacak. Bu oldukça heyecan verici bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Guest, Türkiye'de çalışma ortamının çok iyi olduğunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile düzenleyici otoritenin kendilerine iş birliği içinde yaklaştığını da sözlerine ekledi.

- 5 sahada aktif

Valeura'nın daha önce açıklanan programına göre, Trakya'da çalışmaların aktif olarak devam ettiği 5 saha bulunuyor.

Yamalık-1, İnanlı-1, Devepınar-1 ve Hayrabolu-10 sahalarının yanı sıra bir derin saha projesi de programda yer alıyor.

Bu yıl bitmeden İnanlı-1 ve Devepınar-1 sahalarında sondaj çalışmalarını başlatmayı planlayan şirket, 2019'un ocak-eylül döneminde de diğer sahalarda test çalışmalarına başlayacak.

İnanlı-1 sahası erken üretim gerçekleşebilecek bir alan olarak değerlendirilirken, sahalar için gelecek yıl değerleme tahminlerinin yapılacağı, 2020'den sonrası ise erken üretim fazı ve geliştirme çalışmalarına geçilmesi hedefleniyor.

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