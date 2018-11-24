Kanadalı Valeura Trakya'daki gazdan umutlu

MURAT TEMİZER - Trakya'da doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına devam eden Kanadalı şirket Valeura Energy yetkililerinin yatırımcı ve yöneticilere yaptığı sunumda Türkiye'nin bölgesel bir enerji ticaret merkezi olma yolunda ilerlediği belirtilerek, "Türkiye'nin batısı büyük doğal gaz kaynakları için ideal bir lokasyon." ifadesi kullanıldı.

AA muhabirinin Valeura Energy'nin geçen haftaki son sunumundan yaptığı derlemede, "Kanadalı şirketin 2019'da da Türkiye'de aktif petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına devam edeceği" unsuru öne çıktı.

Türkiye'de ticaret ortamının yetkili mercilerce desteklendiği ve yabancı yatırımcılara fırsat pencereleri açıldığı vurgulanan sunumda, mükemmel mali fırsatların ve büyüyen alt yapıya doğrudan erişimin diğer bölgelere oranla daha avantajlı olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar Trakya Havzası'nda 900'den fazla kuyu kazıldığına işaret edilen sunumda, bölgede 40'tan fazla keşif yapıldığı ve test çalışmalarının devam ettiği de belirtildi.

- "Gaz için ideal lokasyon"