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Kanadalı Valeura Trakya'daki gazdan umutlu

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Valeura Energy tarafından yatırımcı ve yöneticilere yapılan sunumda, "Türkiye'nin batısı büyük doğal gaz kaynakları için ideal bir lokasyon" ifadesi yer aldı - Kanadalı şirket 2019'da da Türkiye'de aktif petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına devam edecek - Şirkete göre, Türkiye'nin altyapısı TürkAkım, TANAP gibi büyük projeleri kaldıracak kadar kuvvetli

MURAT TEMİZER - Trakya'da doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına devam eden Kanadalı şirket Valeura Energy yetkililerinin yatırımcı ve yöneticilere yaptığı sunumda Türkiye'nin bölgesel bir enerji ticaret merkezi olma yolunda ilerlediği belirtilerek, "Türkiye'nin batısı büyük doğal gaz kaynakları için ideal bir lokasyon." ifadesi kullanıldı.

AA muhabirinin Valeura Energy'nin geçen haftaki son sunumundan yaptığı derlemede, "Kanadalı şirketin 2019'da da Türkiye'de aktif petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına devam edeceği" unsuru öne çıktı.

Türkiye'de ticaret ortamının yetkili mercilerce desteklendiği ve yabancı yatırımcılara fırsat pencereleri açıldığı vurgulanan sunumda, mükemmel mali fırsatların ve büyüyen alt yapıya doğrudan erişimin diğer bölgelere oranla daha avantajlı olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar Trakya Havzası'nda 900'den fazla kuyu kazıldığına işaret edilen sunumda, bölgede 40'tan fazla keşif yapıldığı ve test çalışmalarının devam ettiği de belirtildi.

- "Gaz için ideal lokasyon"

Şirket programına göre Trakya'da çalışmaların aktif olarak devam ettiği 5 saha bulunduğu ifade edilen sunumda, Yamalık-1, İnanlı-1, Devepınar-1 ve Hayrabolu-10 sahalarının yanı sıra, bir derin saha projesinin yer aldığına işaret edildi.

Bu yıl bitmeden İnanlı-1 ve Devepınar-1 sahalarında sondaj çalışmalarının başlayacağı belirtilen sunumda, 2019'un ilk üç çeyreğinde de diğer sahalarda test çalışmalarının başlayacağı bilgisine yer verildi.

İnanlı-1 sahası erken üretim gerçekleşebilecek bir alan olarak değerlendirilirken, sahalar için gelecek yıl değerleme tahminlerinin yapılacağı, 2020'den sonrası ise erken üretim fazı ve geliştirme çalışmalarına geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Şirket, diğer bölgelerle kıyasladığı Trakya Havzası'nın çalışmaya elverişli olduğunu belirttiği sunumunda, "Türkiye'nin batısı büyük doğal gaz kaynakları için ideal bir lokasyon." ifadesine yer verildi.

- "Altyapı TürkAkım ve TANAP'ı kaldırır"

ABD'de Teksas ile Oklahoma sınırında yer alan Granite Wash sahasının Trakya Havzası'yla benzerlikler gösterdiğine değinilen sunumda, "İki sahada benzerlik gösteren şeyler arasında derinlik, basınç, rezervuar kalitesi ve mineraloji yer alıyor. ABD'deki sahada 2010'dan bu yana 16 binden fazla sondaj yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin bir enerji ticaret merkezi olma stratejisiyle adımlar attığı belirtilen sunumda, "Doğu'daki gaz arzıyla Batı'daki gaz talebi arasındaki dengeyi kurabilecek bir strateji söz konusu. Şu anda yeni boru hatları inşa ediliyor. Gelecek dönemdeki iç talep, ülkenin sahip olduğu gazdan daha az olacağı için, başka ülkelere gaz transferleri söz konusu olacak. Türkiye'nin altyapısı TürkAkım, TANAP gibi büyük projeleri kaldıracak kadar kuvvetli ve TANAP'ın yanı sıra Yunanistan'a gaz gönderen bir boru hattına da sahip." değerlendirmesi de yer aldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin 2013'teki tahminlerine göre Granite Wash bölgesinde 8,8 trilyon kübik fitlik çıkarılabilir gaz rezervi bulunuyor.

Granite Wash bölgesinde halen 2 bin 600'den fazla kuyuda çalışma devam ediyor ve bunların operatörlerinden bazıları Conocophillips, Chesapeake Energy, Devon Energy, Marathon Oil ve BNK Petroleum gibi büyük enerji şirketlerinden oluşuyor.

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