Kanatlı etinde yeni pazar Çin

BURSA, (DHA)- BURSA'da kanatlı eti sektöründe faaliyet gösteren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Çin'in Ortadoğu'dan daha büyük bir pazar olduğunu belirterek, Japonya'nın ardından yeni hedeflerinin bu ülke pazarı olduğunu söyledi.

Kanatlı eti sektöründe iç pazardaki etkinliği kadar yaptığı ihracat ile de Türkiye'yi temsil eden HasTavuk, yönünü Çin pazarına çevirdi. Türkiye'nin üretimde, büyümesinde, ihracatında rekabeti yükseltecek firmalara her zaman ihtiyacı olduğunu vurgulayan HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "HasTavuk olarak dünyada 28 ülkeye ihracat yapan bir yapıya ulaştık. Japonya'dan sonra önümüzdeki günlerde Çin ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. İnşallah Çin'e de mal satmaya başlamamızla birlikte çok geniş bir pazara hizmet edeceğiz. Türkiye'den Çin'e doğrudan ihracat şu an yapılamamakta. Türkiye'de üretilen bütün tavuk ayakları ve pençeleri Çin'e Hong Kong kanalıyla gönderilebilmekte. Özellikle Türkiye'de kullanılmayan tavuk ibiğinden tutun da, diğer organlarına kadar hepsi Çin'de çok rahatlıkla tüketilmektedir. Çin, hem potansiyeli hem de kapasitesiyle çok önemli bir pazar oluşturmaktadır. Çin, Türkiye'nin ihracatını, vizyonu çok daha farklı yerlere taşıyabilecek, Ortadoğu pazarından daha bir büyük pazar" dedi.

'JAPONYA'YA İHRACATIMIZ 2018'DE BAŞLADI'

Kanatlı eti pazarında ihracatta en çok prosedür uygulayan ülkelerden birisi olan Japonya'ya satış yaptıklarını hatırlatan Müjdat Sezer, "2013 yılında başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Japonya'ya kanatlı eti ihracatı çalışmalarında; ülkemizden Japonya'ya kanatlı eti ihracatına başlanabilmesiyle ilgili tüm engeller kaldırılarak, ihracat başvurusu yapan firmalara ihracat izni verilmiştir. HasTavuk olarak Japonya ile ilk ihracat görüşmelerimize yaklaşık 1 yıl önce başladık. Bu görüşmeler sırasında birçok kez denetimden geçtik ve uzun görüşmeler sonucunda 2018'in başında nihai anlaşmaya vardık" diye konuştu.

Japonya'ya ihracat yapmak isteyen firmalara önerilerde de bulunan Sezer, "Japonya katma değeri yüksek ürünler talep etmesi sebebiyle getirisi çok fazla olacak bir pazar. Hem kaliteyi hem de yüksek standartları talep eden bir ülke. Hatta Avrupa kriterlerinin de üzerinde. Açıkça konuşmak gerekirse Japonya'da kalite anlamında Türk ürünleri ile rekabet edecek ne bir ülke ne bir ürünü bulunmamaktadır. Ancak ucuz işçilik ve ucuz yem hammaddesi tedarik eden, üretim maliyetleri düşük rakiplerle aynı pazarda rekabet etmekteyiz. Japonya'ya ihracat yapacak firmaların altyapılarını Japonya standardına getirmeleri halinde dünyanın tüm ülkelerinin taleplerini karşılayacak seviyeye ulaşacaklardır" dedi.

Japonya'da yapılan araştırmalarda HasTavuk ürünlerinin 'umami seviyesi'nin (tat seviyesi) diğer tavuk etlerinden yüzde 30 daha fazla olduğu sonucuna varıldığını söyleyen Müjdat Sezer, "Japonların en sevdikleri milli yemekleri olan kakigori, artık HasTavuk ürünleriyle yapılıyor. Japon yemeği kakigoriyi Türkler üretiyor diyebiliriz. İlk sevkiyatımız Japonya'ya ulaştığında, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin de katıldığı bir resepsiyon gerçekleştirildi. Japon halkıyla buluşmuş ve beğeni kazanmış Türk tavuğu HasTavuk'un başarısı, Japonya'daki resepsiyonda kutlandı. Bu tarihi bir olay olup, HasTavuk olarak bir ilke imza atmak bizim için ayrı bir gururdur" diye konuştu.

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