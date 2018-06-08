EMRAH GÖKMEN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kandil'e yönelik operasyona ilişkin, "Şu anda 25-27 kilometre kadar içlerine ilerledik ve terörle ciddi anlamda mücadele ediyoruz, o sarp coğrafyaya rağmen. İnşallah vurucu darbeyi yapacağız ve Kandil'i de terörden temizleyeceğiz, ülkemiz için tehdit olmaktan çıkaracağız." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminden sonra, milletin direnci ve ordu içerisindeki hainlerin de temizlenmesiyle beraber, yurt içinde ve dışında teröre karşı amansız bir mücadele verildiğini vurgulayan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konu hakkında "İnlerine gireceğiz" dediğini anımsattı.

Tüfenkci, "O tarihten bu yana inlerine girdik ve gerçekten de yurt içinde de dışında da başarılı operasyonlar yaptık. İşte Afrin bunlardan bir tanesiydi. Fırat Kalkanı, Cerablus, Bab bunlardan bir tanesiydi. Şimdi Kandil... Yıllarca terörün bataklığı, kaynağı olmuştu. Esasında biz bu operasyonlara başlamıştık. Şu anda 25-27 kilometre kadar içlerine ilerledik ve terörle ciddi anlamda mücadele ediyoruz, o sarp coğrafyaya rağmen. İnşallah vurucu darbeyi yapacağız ve Kandil'i de terörden temizleyeceğiz, ülkemiz için tehdit olmaktan çıkaracağız." diye konuştu.