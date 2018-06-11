Albayrak, bugün itibarıyla Mehmetçiğin terörün kökünü kazımak için yürüme talimatı aldığını anımsatarak, "Uçaklar havadan, askerler tanklarla karadan ilerliyor adım adım. Kandil'in nefesi kesildi, artık son günlerini yaşıyor. 10 yıllardır bu ülkenin annelerini ağlatan, evlatlarını öksüz, yetim bırakan terör belasının inlerine girdiğimiz son günler. Kandil'i tarihe gömeceğimiz yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Artık ne yüksekteki dağlar ne de yerin dibi, nereye gizlenirlerse gizlensinler, Kandil'i tarihe gömeceğiz." diye konuştu.

"Bir yandan da 52 kardeşimizin katliamının talimatını veren şahsa özgürlük tezahüratı yapıyor, terör örgütüyle ve destekçileriyle yan yana yürüyor. Bunların hepsi terörden ve teröristten nemalanıyor, bunu görüyor muyuz? Önemli olan bu. Türkiye'nin askeri, Mehmetçiği Kandil'e yürüyecek, sen gideceksin sırtını Kandil'e dayayanlarla birlikte yürüyüp onlara desteğe koşacaksın. 24 Haziran'da bu millet, bu terör ittifakını, bu milletin huzurunu, birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanları inşallah sandığa gömecek. Bunların tek bir derdi var, Türkiye'yi, büyük ve güçlü Türkiye hedefini, bu hedefe hızlı adımlarla ilerleyen bu milleti idealinden vazgeçirmek. Resim budur. Çünkü bunlarda terörle mücadele, vizyon, proje, icraat, hiçbirisi yok. Seçim beyannamelerinde FETÖ veya FETÖ ile mücadeleyle ilgili de hiçbir şey yok. 15 Temmuz'u gerçekleştiren, bu adiliği ve ihaneti yapan, TBMM'yi bombalayan bu terör örgütüne karşı nasıl bir mücadele ortaya koyacaklar, ortada lafzı var mı? Yok."

"Kim terör örgütüyle kol kola miting yapıyor, sırtını Kandil'e dayayanlarla kol kola yürüyor, onların bayraklarını sallıyor görüyor musunuz?" diye soran Albayrak, şöyle devam etti:

Albayrak, duasının, Allah'ın Mehmetçiği koruması ve yeni şanlı zaferler nasip etmesi olduğunu, en kısa zamanda müjdeli haberler beklediğini dile getirdi.

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Albayrak, "Dün Afrin, bugün Kandil. Bunlar nereye giderse gitsin, tarihe gömeceğiz." ifadesini kullandı.

- "İbretlik"

Albayrak, AK Parti'nin icraat ve hizmet anlamında 15 senedir çok büyük işler yaptığını söyledi.

Modern hastaneler, yollar, köprüler, İHA'lar, SİHA'lar, sondaj gemisi gibi birçok noktada önemli adımlar atıldığını anımsatan Albayrak, "Çok daha büyük ve güçlü adımlar atacağız. Türkiye'yi daha ileri taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, yüreğinde vicdanı olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının eline kalbine götürerek, 15 senede Türkiye'nin nereden nereye geldiği sorusuna çok rahatlıkla cevap bulabileceğini vurguladı.

Türkiye sevdalısı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'ten beri aşkla ve şevkle hizmet ettiğini ve Türkiye'nin onun liderliğinden çok önemli bir geleceğe ilerlediğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Bakıyoruz vaat edilen icraatlara, bazılarına gülüyoruz ama bazen gülmek de yetmiyor. 'Bordan cam üreteceğiz.' dediler ama borcam 1980'lerden beri var. Bir diğeri çılgın proje olarak tülbent müzesi açacakmış. Bir diğeri diyor ki 'S-400'leri külliye için yapmışız.' Bunlara gülmek bile israf, gülücük israfı. Bugün bir diğerini daha duydum ki bu gülünecek değil, acı bir şekilde görmemiz gereken bir şey, ibretlik. Ana muhalefetin adayı diyor ki 'Biz yetki alırsak, 1+8+4'ü getireceğiz.' Ne demek bu? 'Türkiye'yi, 28 Şubat'ın Türkiye'sine geri götüreceğiz.' demek. Bu zihniyetle ülkeyi bölecek, ayrıştıracak. Başı örtülü, başı açık. Türkiye'nin böyle bir derdi var mı? Yok. Türkiye'nin özellikle son 15 senede tıpkı bu sofrada olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde güçlü bir şekilde yarınlara ilerlediği bu dönemde yeniden tefrika ve bölme siyasetini getirmeye... Bunu görmemiz lazım. İnşallah, Cenab-ı Allah bu ülkeye bu günleri bir daha göstermez."

