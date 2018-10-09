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Kanlıca’da icradan açık artırma ile satılık yalı hissesi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

Beykoz Kanlıca’da, boğazın eşsiz manzaralarından birine sahip olan 460 metrekarelik alanda yer alan yalı ve müştemilatın 60’da bir hissesi, bir milyon lira muhammen bedel ile icradan açık artırma ile satışa çıktı.

Kanlıca’da icradan açık artırma ile satılık yalı hissesi

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Beykoz Kanlıca’da, boğazın eşsiz manzaralarından birine sahip olan 460 metrekarelik alanda yer alan yalı ve müştemilatın 60’da bir hissesi, bir milyon lira muhammen bedel ile icradan açık artırma ile satışa çıktı.
Beykoz İlçesi Kanlıca Mahallesi 116 ada 2 parsel sayılı gayrimenkulün içerisinde Halide Edip Adıvar Caddesi numara 15 adresiyle anılan etrafı duvarlarla çevrili, havuzlu 400 metrekare taban alanlı 2 katlı yalı ve 60 metrekare taban alanlı yalıda çalışan görevlilerin bulunduğu tek katlı bir yapı bulunuyor.
Kanlıca vapur iskelesine 120 metrede
Yalı, Kanlıca vapur iskelesine 120 metre mesafede yer alıyor. Civardaki gayrimenkul alım satım rayiçleri ve günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak yalının değerinin Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin kıymet takdirine itiraz davası neticesinde satışa konu (1/60) hissenin değerinin bir milyon lira olarak bilirkişi marifetiyle tespit edildiği satış ilanında belirtildi.
Yalı hissesinin birinci satış günü 06 Kasım da olacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde İkinci satış günü 4 Aralık’ta yapılacak. Satış yeri ise Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi’nde olacak. (Fotoğraflı)

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