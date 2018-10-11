FİNANS

Kansas City Fed Başkanı kademeli faiz artırımlarını destekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 22:51 | Son Güncelleme

Kansas City Fed Başkanı Esther George: - "Ekonomik görünüm politika faizinde muhtemelen kademeli ek artırımları gerektirecek"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City Şubesi Başkanı Esther George, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirterek, "Ekonomik görünüm politika faizinde muhtemelen kademeli ek artırımları gerektirecek." dedi.

Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan George, ABD ekonomisinin neredeyse bütün göstergelere göre çok iyi performans gösterdiğini ifade etti.

George, iş gücü piyasasında süregelen iyileşmenin yıllarca düşük seyreden faiz oranlarıyla mümkün olduğunu vurguladı.

İstihdamdaki sıkılaşmanın enflasyonu gelecek bir iki yılda yukarı iteceğini düşünen George, Fed'in kademeli faiz artırımlarını desteklediğini belirterek, "Ekonomik görünüm politika faizinde muhtemelen kademeli ek artırımları gerektirecek." değerlendirmesini yaptı.

Kansas City Fed Başkanı George, ülkedeki mali genişleme ile yüksek güven ortamının büyüme için yukarı yönlü, ticaret endişeleri ve yükselen piyasa ekonomilerinin ise aşağı yönlü risk oluşturduğunu anlatırken, risklerin şu an itibarıyla dengede seyrettiğini dile getirdi.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) gelecek yıl oy hakkına sahip olacak George, faiz artırımlarının hızının ve süresinin ise önceden belirlenemeyeceğini kaydetti.

PARTNERBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyorBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirimOrdu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim
Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştıTürkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enflasyon faiz Kansas City Fed Başkanı Esther George

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim

Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı

Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı

Nielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değişti

Nielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değişti

Dünyanın en popüler meyvesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Dünyanın en popüler meyvesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Müzikseverler yeni JBL GO+ kablosuz hoparlörle buluştu

Müzikseverler yeni JBL GO+ kablosuz hoparlörle buluştu

ATAMALAR - Shell, arabam.com, Danone, Diversey, Hizza Pizza, Marsh

ATAMALAR - Shell, arabam.com, Danone, Diversey, Hizza Pizza, Marsh

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.