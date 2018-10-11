Kansas City Fed Başkanı kademeli faiz artırımlarını destekliyor

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City Şubesi Başkanı Esther George, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirterek, "Ekonomik görünüm politika faizinde muhtemelen kademeli ek artırımları gerektirecek." dedi.

Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan George, ABD ekonomisinin neredeyse bütün göstergelere göre çok iyi performans gösterdiğini ifade etti.

George, iş gücü piyasasında süregelen iyileşmenin yıllarca düşük seyreden faiz oranlarıyla mümkün olduğunu vurguladı.

İstihdamdaki sıkılaşmanın enflasyonu gelecek bir iki yılda yukarı iteceğini düşünen George, Fed'in kademeli faiz artırımlarını desteklediğini belirterek, "Ekonomik görünüm politika faizinde muhtemelen kademeli ek artırımları gerektirecek." değerlendirmesini yaptı.

Kansas City Fed Başkanı George, ülkedeki mali genişleme ile yüksek güven ortamının büyüme için yukarı yönlü, ticaret endişeleri ve yükselen piyasa ekonomilerinin ise aşağı yönlü risk oluşturduğunu anlatırken, risklerin şu an itibarıyla dengede seyrettiğini dile getirdi.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) gelecek yıl oy hakkına sahip olacak George, faiz artırımlarının hızının ve süresinin ise önceden belirlenemeyeceğini kaydetti.

