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Kanserojen ve güvensiz ürün sayısı 7 kat arttı

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

Türkiye’nin tehlikeli kimyasalları düzenleyen Avrupa Birliği Reach Tüzüğüne tam uyumlu hale gelmesiyle birlikte yapılan denetimlerde 2017’de  6 bin 620 olan güvensiz ürün sayısı, 2018’in 8 aylık diliminde 7 kat artarak 45 bin 824’e çıktı.

Elif Varan / İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Türkiye’nin tehlikeli kimyasalları düzenleyen Avrupa Birliği Reach Tüzüğüne tam uyumlu hale gelmesiyle birlikte yapılan denetimlerde 2017’de 6 bin 620 olan güvensiz ürün sayısı, 2018’in 8 aylık diliminde 7 kat artarak 45 bin 824’e çıktı.
İstanbul hazir giyim ve konfeksiyon ihracatcilari birligi (İHKİB )Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, sürdürülebilir ekolojik dünya için sıfır atık uygulamalarının tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olması gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:
"Dünyamız hızla kirleniyor.
"Eğer kirlenme bu hızla devam ederse gezegenimiz yüz yılın sonuna doğru yaşanabilir olmaktan çıkacak.
"Oysa çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle çevreye duyarlı üretim, hem insani hem de ticari olarak şart.
"Ticaret Bakanlığı temsilcileri birazdan kapsamlı olarak açıklayacaklar. Ancak güvensiz ürün sayısının sadece 8 ayda bir önceki yılın tamamına kıyasla 7 kat artarak 6 bin 600’den 45 bine fırlamasını son derece önemli görüyorum.
"10 yılda 1.8 milyon ürün imha edilmesi Bakanlık çalışmalarının ve daha çok denetimin önemi ortaya koyuyor.”
Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan tekstilden kırtasiyeye ayakkabıdan biberona, deterjandan diş fırçasına dek pek çok ürünü incelediklerini belirtti ve şöyle devam etti:
"2017 yılında AB’nin tehlikeli kimyasallara düzenleme getiren tüzüğü REACH ile tam uyumlu hale geldik. Bugün ürünlerde 4 yerine tam 66 tehlikeli kimyasalı inceliyoruz.
"2017 yılında toplam 54 firmanın 6 bin 620 ürününde güvensizlik tespit etmişken 2018’in 8 ayında 27 firmada 45 bin 824 ürününde problem olduğunu belirledik. Daha az firma sayısına karşılık güvensiz ürün sayısı 8 ayda 7 kat arttı.
"Bunun altında özellikle yeni kurulan ancak büyük miktarlarda ürün ithal eden firmaları takibe almamız yatıyor.
"Gelen ürünleri incelediğimizde insan sağlığı ve kullanım açısından güvensizlikler belirledik. İncelenen tehlikeli kimyasalların sayısının artması da bu rakamın zirveye çıkmasında bir diğer önemli etken oldu.
"Ayrıca 2017’nin tamamında 1 milyon 920 bin adet ürün incelenirken, 2018’in 8 ayında bu miktarın 3.5 milyona çıkması da güvensiz ürün sayısının 7 kata yükselmesinde etkili oldu.
"Aynı dönemde denetlenen 9 bin 68 okul kıyafetinin tamamı temiz çıktı. İncelenen 2 bin 188 ayakkabıdan ise 23 adedinde güvensizlik tespit ettik."
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş de 2017’deki ithalat denetimlerinde 176 bin 835 ürünün bertaraf edildiğini buna karşın 2018’in 8 ayında bu sayının 250 bin 150’ye çıktığına dikkat çekti. Asuman Kılıç Türkeş, 2009-2018’in 8 ayı arasında ise 1 milyon 816 bin ürünün bertaraf edildiğini belirtti.
EKOTEKS İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir ise Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere birçok üründe AB kriterlerine uygun üretim yaptığını ve buna karşın Bakanlık temsilcilerinin açıklamalarından dünya genelinin söz konusu kriterlerin çok uzağında olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:
"Tüketicilerimiz daha çok ithal ürünlerde problem yaşıyorlar.
"Herkes almak istediği ürünün menşeine bakmalı ve etiketlerindeki bilgilendirme notlarını dikkatle okumalı.
"Hepimizin bildiği gibi içinden geçtiğimiz bu süreçte daha çok yerli malını tercih etmeliyiz."

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