"Kantinlerde hazır gıda satışına izin verilmesin" çağrısı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, okulların açılmasıyla gündeme gelen bazı sorunların çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.
Çakar, yazılı açıklamasında, tek maaşlı asgari ücretli ailelerin, çocuklarının okul giderlerini karşılamakta zorluk yaşadığını belirterek, bu ailelerin çocuklarının giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini ifade etti.
Çocukların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir kahvaltı yaparak okula gitmelerinin başarıları açısından önemli olduğuna işaret eden Çakar, "Çocukların başarılı olabilmeleri için gerekli vitamin ve mineralleri alabilmeleri açısından fındık, fıstık ve ceviz gibi gıdaları tüketmeleri çok önemli. Bu nedenle okullarda öğrencilere her gün yeterli miktarda fındık, fıstık ve ceviz verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Çakar, okul kantinlerinde satılan unlu ve şekerli hazır gıdaların çocukların sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkati çekerek, "Çocuklar, harçlıklarını okul kantinlerinden aldıkları hazır ve sağlıksız yiyeceklere harcamaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre, Türkiye'de şişmanlık ve obezite hızla artmaktadır. Bu bakımdan, okul kantinlerinde hazır gıdaların değil, sağlıklı gıdaların satışına izin verilsin." ifadesini kullandı.
Turhan Çakar, bahse konu sorunların çözümü için ilgili bakanlıklara ve yetkili kurumlara çağrıda bulundu.
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