KAP - Altur: Anlaşma imzalanacağı gerçek dışı

Serhan Türk - İstanbul, 7 Eylül (DHA) - ALTUR Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketi, bugün sosyal medyada yer alan uluslararası özel taşımacılık yapan firma ile ortaklık yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.
ALTUR Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketi'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün bazı sosyal medya platformlarında Altur Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketinin uluslararası özel taşımacılık yapan firma ile ortaklık yaptığı iddaa edildi. Şirketimizin adı geçen firma ile ortaklığının bulunmadığı hatta aynı açıklamada konu olan 1 Ekim 2018 tarihinde anlaşma imzalanacağı da gerçek dışıdır.”
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