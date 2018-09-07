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KAP - Altur: Anlaşma imzalanacağı gerçek dışı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

ALTUR Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketi, bugün sosyal medyada yer alan uluslararası özel taşımacılık yapan firma ile ortaklık yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Serhan Türk - İstanbul, 7 Eylül (DHA) - ALTUR Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketi, bugün sosyal medyada yer alan uluslararası özel taşımacılık yapan firma ile ortaklık yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.
ALTUR Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketi'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün bazı sosyal medya platformlarında Altur Turizm Servis ve Ticaret Limited Şirketinin uluslararası özel taşımacılık yapan firma ile ortaklık yaptığı iddaa edildi. Şirketimizin adı geçen firma ile ortaklığının bulunmadığı hatta aynı açıklamada konu olan 1 Ekim 2018 tarihinde anlaşma imzalanacağı da gerçek dışıdır.”

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