KAP: Borsa İstanbul'da işlemler 14:00'ten itibaren başlayacak

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Borsa İstanbul BISTECH işlem sistemi Pay Piyasası işlemleri 14:00'ten itibaren başlayacak.
Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"BISTECH işlem sistemi Pay Piyasası işlemleri 14:00'ten itibaren başlayacak, saat 14:00-14:15 arası tek fiyat emir toplama seansı, 14:15-14:20 arası eşleştirme seansı yapılacaktır. 14:20'den sonra tüm kıymetlerin işlemleri olağan seans durum akışıyla kaldığı yerden devam edecektir. (Gün Ortası Tek Fiyat Bölümü: Paylar için P_TEKFIYAT_EMIR_TPL seans durumudur.) Seans durdurulana kadar girilen emirler iptal edilecek olup ve gerçekleşen işlemler geçerliliğini koruyacaktır. Seans durumlarına ilişkin akış çizelgeleri ekte yer almaktadır."
İBB'nin navigasyonu 'Yol Gösteren' tüm Türkiye'de kullanılacak
İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları
İş bulma siteleri
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Dolar ne kadar? 25 Eylül 2018 dolar yorumları
Borsa haftaya yükselişle başladı
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum