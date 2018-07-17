KAP: Demirören Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören atandı

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Demirören Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören atandı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Yönetim Kurulumuz 16 Temmuz 2018 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK 363.maddesi uyarınca İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet Koray Yanç 'ın atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Meltem Oktay, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne Mehmet Soysal'ın seçilmesine karar vermiştir."
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