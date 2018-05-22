KAP - Global Liman İşletmeleri Havana Kruvaziyer Limanı işletmesi için anlaşma imzaladı.

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Global Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri (Global Ports) Havana Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine yönelik Küba'da "Aries S.A" ile 15 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Global Yatırım Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş. (Global Ports Holding), Amerika kıtasında Karayipler odaklı büyüme stratejisinin ilk adımı olarak Havana Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine yönelik olarak Küba'da ‘Aries S.A' ile 15 yıllık bir Anlaşma imzalamıştır.

"7 ülkede 13'ü kruvaziyer 2'si ticari limanla, dünyanın en büyük ve geniş kruvaziyer liman ağına sahip olan Global Ports Holding, anlaşma hükümleri gereği, kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyimini ve işletme modelini 21 Haziran 2018'den başlayarak anlaşma süresince Havana Kruvaziyer Limanı'na da uygulayacak ve bunun karşılığında ise yolcu sayıları da dahil olmak üzere çeşitli parametrelerde büyümeye dayalı bir yönetim ücreti alacaktır.

"Global Ports Holding, Havana Kruvaziyer Limanı'nda kruvaziyer liman operasyonlarının yönetilmesine ilave olarak, Küba tarafından yeni yapılması planlanan terminaller de dahil olmak üzere limanın yatırım programı kapsamındaki dizayn ve teknik özellikler üzerinde de Aries S.A. ve diğer ilgili kurumlarla birlikte çalışmaktadır. Global Ports Holding, Havana Kruvaziyer Limanı ile ilgili pazarlama ve işletme faaliyetlerine ivme kazandıracaktır.

"Bu anlaşma, Küba'nın söz konusu limana ve Havana'daki turizm altyapısına yaptığı yatırımların bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Mevcut kapasitesi ile aynı anda 2 gemiye hizmet verebilen limana gelen yolcu sayısı 2017 yılında yıllık yüzde 156 artışla yaklaşık 328 bin olarak gerçekleşirken, yolcu sayısının 2018 yılında 500 bin seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

"Küba'nın limana ve çevresine yapmakta olduğu ciddi yatırım programı sonrasında limanın kapasitenin 2024 yılında 6 gemiye çıkması planlanmakta olup, yolcu kapasitesinin de bu doğrultuda ciddi ölçüde artması beklenmektedir."



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