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KAP: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık İcra Kurulu görev dağılımı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 07:41 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İcra Kurulu'nun görev dağılımı yapıldı.
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İcra Kurulu görev dağılımı şöyle belirlendi:
İcra Kurulu Başkanı : Mehmet Soysal,
İcra Kurulu Üyesi / Genel Yayın Yönetmeni : Abdulvahap Munyar,
İcra Kurulu Üyesi / Reklam Direktörü : Zeynep Tandoğan,
İcra Kurulu Üyesi / İnsan Kaynakları Direktörü : Tuba Köseoğlu Okçu,
İcra Kurulu Üyesi / Bilgi Teknolojileri Direktörü : Cenk Okan Özpay.

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