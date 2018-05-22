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KAP - OTAŞ'ın borçlarının yeniden yapılandırılması planını görüşmesi ile ilgili resmi bildirim yok

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türk Telekom, ana hissedarı Ojer Telekomünikasyon A.Ş'nin (OTAŞ) bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması planını görüşmesi ile ilgili kendisine yapılan herhangi bir resmi bildirim bulunmadığını duyurdu.

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Türk Telekom, ana hissedarı Ojer Telekomünikasyon A.Ş'nin (OTAŞ) bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması planını görüşmesi ile ilgili kendisine yapılan herhangi bir resmi bildirim bulunmadığını duyurdu.
Türk Telekom Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde tarafların, hissedarlarımızdan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin (OTAŞ) bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili planı görüşeceğinden bahsedilmektedir.
"Mevcut durumda, süreç ve/veya planın neticesi ile ilgili Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır.
"Bu konuda Şirketimize resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir.
"Şirketimiz, bu açıklamayı SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaktadır."

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