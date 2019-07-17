Gökhan Artan / İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı'nın, Sofya Havalimanı’nın 35 yıllık işletmesi için açtığı ihalede teklif veren firmalar arasında yer alan TAV Havalimanları ve ana ortağı Aeroports de Paris (ADP) Grubu’nun oluşturduğu konsorsiyum tercih edilen operatör olmadı.

TAV Havalimanları'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı bildirim şöyle: "Şirketimiz ve ana ortağımız Groupe ADP'nin oluşturduğu konsorsiyumun, Bulgaristan Sofya Havalimanı'nın işletme ve geliştirme hakkını içeren ihalede; tercih edilen operatör (concessionaire of the tender) olmadığı öğrenilmiştir"

