KAP: Star Rafinerisi'nin devreye alınması için testlere başlandı

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Petkim, Star Rafinerisi'nin devreye alınması için testlere başlandığını ve devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 milyon doların 30 Eylül'e kadar Steaş'a ödenmesine karar verildiğini açıkladı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şöyle denildi:
"9 Ocak 2018 tarihli özel durum açıklamamızda Socar Turkey Enerji A.Ş. (Steaş) ile Star Rafineri A.Ş.'nin (Star) yüzde 18 dolaylı ortağı olmak üzere Rafineri Holding A.Ş.'nin yüzde 30'luk hisse devrine yönelik olarak bir hisse devir ve satış sözleşmesi imzalandığı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu sözleşme uyarınca, Star Rafinerisi'nin devreye alınması için testlere başlandığı bildirildiğinden, devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 milyon doların 30 Eylül tarihine kadar Steaş'a ödenmesine karar verilmiştir."
Trafik cezalarında yeni dönem başladı! Artık birden fazla ceza yazılabilecek
Varlık Fonu ile ilgili önemli açıklamalar
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Okuyucu Yorumları 0 yorum