FİNANS

KAP - THY ile DO&CO İkram Hizmetleri işbirliği 15 yıl uzatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın DO & CO ile ortak kurululuşu THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş işbirliğinin 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlandığı duyuruldu.

Gökhan Artan / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Türk Hava Yolları'nın DO & CO ile ortak kurululuşu THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş işbirliğinin 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlandığı duyuruldu.
Türk Hava Yolları'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır."
Türk Hava Yolları ile DO & CO'nun yüzde 50-50 ortaklı Turkish DO & CO adlı şirketi bulunuyor. İstanbul’da Eylül 2006’da kurulan şirket, 1 Ocak 2007’de operasyona başladı.
Turkish DO&CO, başta THY olmak üzere yurt içi ve yurt dışı merkezli hava yolu şirketlerine uçak içi ikram hizmeti veriyor. Şirkette 30 Haziran itibarıyla çalışan personel sayısı ise 5 bin 84 kişiyi buluyor.
THY ile DO & CO, İstanbul Yeni Havalimanı da dahil olmak üzere, ikram hizmeti için yeniden anlaşmıştı.

PARTNERSürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!Sürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldıZiraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı
2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı

2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku

2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku

AKTOB Başkanı Yağcı: Türkiye 43- 44 milyon turist bandına ulaşacak

AKTOB Başkanı Yağcı: Türkiye 43- 44 milyon turist bandına ulaşacak

Aydın: Maliyetlerdeki artış, müteahhitleri iş yapamaz hale getirdi

Aydın: Maliyetlerdeki artış, müteahhitleri iş yapamaz hale getirdi

Roche İlaç Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mine Sadıç oldu

Roche İlaç Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mine Sadıç oldu

New York Borsası’nın sahipleri Bitcoin işine giriyor

New York Borsası’nın sahipleri Bitcoin işine giriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.