KAP: Tofaş Temmuz-Ağustos'ta üretime 18 işgünü ara verecek

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Otomotiv sanayi şirketi Tofaş, Bursa'daki fabrikasında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleriyle, Temmuz ve Ağustos aylarında üretime toplam 18 işgünü ara verileceğini açıkladı.
Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimiz Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile Temmuz ayında aralıklı olarak toplamda [en fazla] 8 işgünü ve Ağustos ayının ikinci ve üçüncü haftasında 10 işgünü olmak üzere toplam [en fazla] 18 işgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 27 Ağustos tarihinde başlanacaktır."
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