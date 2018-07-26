KAP: Tüpraş Londra'da ofis açmaya karar verdi

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), Londra'da bir ofis açılmasına karar verdiğini ve kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Sektördeki benzer uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak ve ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla ticaret (trading) yapmak üzere Londra'da bir ofis açılmasına karar verilmiştir. Londra ofisinin kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir" denildi.

