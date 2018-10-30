KAP - Yapı Kredi 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Yapı Kredi, toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Yapı Kredi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, toplam 1.1 milyar dolarlık, 367 gün vadeli sendikasyonun 275 milyon dolar ve 690.7 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluştuğu belirtildi.
Açıklamaya göre, 13 ülkeden 27 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti, dolar bölümü için "Libor+yüzde 2.75" ve euro için "Euribor+yüzde 2.65" olarak gerçekleşti.
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum