FİNANS

KAP - Ziraat Bankası'ndan "teminatlı menkul kıymet" ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 07:48 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası yurtdışında 2.5 milyar dolar tutara kadar portföyündeki kredilerin teminat olarak kullanılacağı teminatlı menkul kıymet ihracı kararı aldı.

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Ziraat Bankası yurtdışında 2.5 milyar dolar tutara kadar portföyündeki kredilerin teminat olarak kullanılacağı teminatlı menkul kıymet ihracı kararı aldı.
Ziraat Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, program kapsamında kredilerin teminat olarak kullanılacağı varlık teminatlı menkul kıymet veya ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edileceği ifade edildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde veya yurtdışında 2.5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutara kadar, farklı tür ve vadelerde yabancı para veya Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Bankamız portföyünde yer alan kredilerin teminat olarak kullanılacağı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ve/veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, Bankamız portföyünde yer alan kredilerden ihraç edilecek tahvile teminat oluşturmak üzere teminat havuzu oluşturulması ve havuzun yönetimi, satışların yurtiçinde halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, yurtdışında ise halka arz edilmeksizin gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi hususlarında karar alınması, ihraçların gerçekleştirilmesi, faiz oranının ve vadesinin tespiti, dağıtım ve tahsisat esasları da dahil olmak üzere, ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, Teminatlı Menkul Kıymet (Covered Bond) ihraç programı kurulması ve program kuruluşu ve ihraç sürecinde varsa düzenleyici banka, hukuki danışmanlık, derecelendirme kuruluşu, teminat sorumlusu da dahil olmak üzere sürece dahil olacak ilgili kuruluşların belirlenmesi ve yetkilendirilmesi, teminat defterinin tutulmasına ilişkin iş akışlarının belirlenmesi ve onaylanması, ihraç süreci kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, ilgili sözleşmelerin imzalanması, diğer işlemlerin yürütülmesi ve yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin doğabilecek faiz ve faiz dışı tüm masrafların belirlenmesi ve ödenmesi ile ilgili tüm süreçlerin tamamlanması, hususlarında Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır."

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsatTÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat
TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmekTÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salebin ününü ikiye katladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salebin ününü ikiye katladı!

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat

TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat

TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek

TÜRKONFED / Turan: Küresel gücün anahtarı kendi teknolojimizi geliştirmek

TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız

TSPB / Topaç: Sağlıklı kalkınma için yatırım vadelerini uzatmalıyız

Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları Semineri

Yazar Kasa Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları Semineri

Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

İnşaat sektörü, toparlanmaya başladı 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.