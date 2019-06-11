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Kapadokya bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Kapadokya bölgesindeki ücretli giriş yapılan müze ve yer altı şehirlerini 9 günlük bayram tatili sürecinde 122 bin 82 turist ziyaret etti - Göreme Belediye Başkan Vekili İhsan Şenöz: - "Kapadokya'da yüzde 99 oranında dolulukla misafirlerimizi ağırladık. Göreme beldesi en yoğun ziyaretçi çeken yerlerin başında geldi. Müzeye giriş yapmadan belde içinde turistik alanları ziyaret edenlerin sayısı 150 bin kişiyi buldu"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin kültür, tarih ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan turizm merkezi Kapadokya bölgesi, 9 günlük bayram tatili süresince yoğun ilgi gördü.

Peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırlar, yöreye özgü kaya oteller, doğal oluşumlarla kaplı vadiler ile at, ATV motor ve sıcak hava balon turu ile tanınan bölgede bayram tatilinde yoğunluk yaşandı.

Konuklarına eşsiz manzarası ile güzel görseller sunan Kapadokya'da turistler, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Uçhisar beldeleri, Çavuşin köyü başta olmak üzere turizm merkezlerini gezerken bazı turistler de bölgedeki müze ve yer altı şehirlerini ziyaret etti.

9 günlük bayram tatili sürecinde Kapadokya'daki ücretli giriş yapılan müze ve yer altı şehirlerini 122 bin 82 turist gezdi. En fazla ziyaretçiyi 50 bin 487 kişinin giriş yaptığı Göreme Açık Hava Müzesi çekti. Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 25 bin 122, Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni ise 21 bin 101 kişi ziyaret etti. Bölgedeki diğer müzeleri ise 25 bin 372 kişi gezdi.

- "Yabancı turistlerin ilgisi bu yıl çok daha fazla"

Göreme Belediye Başkan Vekili İhsan Şenöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göreme beldesinin Kapadokya'nın en çok ziyaretçi alan yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Bölgeye yabancı turistlerin önceki yıllara göre daha çok ilgi gösterdiğini dile getiren Şenöz, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinde Kapadokya'da yüzde 99 oranında dolulukla misafirlerimizi ağırladık. Göreme beldesi en yoğun ziyaretçi çeken yerlerin başında geldi. Müzeye giriş yapmadan belde içinde turistik alanları ziyaret edenlerin sayısı 150 bin kişiyi buldu. Bu da belde nüfusunun yaklaşık 75 katı demek. Belediye olarak önemli problem olarak görülen otopark sorunu ile ilgili bayram öncesinde Göreme Açık Hava Müzesi yanındaki alanda 500 araçlık yer oluşturuldu. Araç sürücülerinin böylelikle rahat etmesi sağlandı. Müze, 50 binden fazla ziyaretçi alsa da müzeye giriş yapmayan, binlerce kişi beldemizi gezdi. Kapadokya genelinde de müze gibi turnikeli alanlar dışında gezenlerin sayısı kat kat fazlaydı."

İlçede geçen yıllara kıyasla bu yıl çok daha yoğun bir turizm sezonu yaşandığını vurgulayan Şenöz, "Uzak Doğulu, Hintli, Latin Amerikalı ve Avrupalı turistler bu yıl Kapadokya'ya çok daha fazla ilgi gösteriyor." diye konuştu.

- "Kapadokya 2019'da rekorunu kıracaktır"

Turizmci Süleyman Solak ise 9 günlük bayram tatilini ziyaretçiler ve esnafın mutlu bir şekilde tamamladığını, yoğunluğun yaz tatili sürecinde de devam etmesini beklediklerini söyledi.

Bundan sonra Kapadokya'yı tercih etmeyi düşünenlere erken rezervasyon tavsiyesinde bulunan Solak, "9 günlük bayram tatilinde Göreme başta olmak üzere tüm bölgede fazladan yoğunluk yaşandı. Gayet güzel bir tatil süreciydi, umuyoruz ki bundan sonraki süreçte de bu hareketlilik devam eder. Kapadokya tüm dünyadan talep görüyor. Birçok yerli konuk yer bulamadı, bu nedenle Kurban Bayramı tatili ve diğer tatil dönemlerinde bölgeye gelmek isteyenler mutlaka erken rezervasyon yaptırmalı." dedi.

Bölgede tur organizasyonu düzenleyen bir firmanın sahibi Halil Atay da bayram tatili süresince yerli konukların turlara ilgi gösterdiğini, özellikle atlı ve ATV motorla düzenlenen programlarda sıra oluştuğunu söyledi.

Bayram tatili ile yoğunluğun daha da arttığını vurgulayan Atay, "Kapadokya 2019 yılında ziyaretçi sayısı bakımından kendi rekorunu kesinlikle kıracaktır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
9 günlük bayram tatili Kapadokya Nevşehir

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