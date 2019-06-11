Kapadokya bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin kültür, tarih ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan turizm merkezi Kapadokya bölgesi, 9 günlük bayram tatili süresince yoğun ilgi gördü. Peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırlar, yöreye özgü kaya oteller, doğal oluşumlarla kaplı vadiler ile at, ATV motor ve sıcak hava balon turu ile tanınan bölgede bayram tatilinde yoğunluk yaşandı. Konuklarına eşsiz manzarası ile güzel görseller sunan Kapadokya'da turistler, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Uçhisar beldeleri, Çavuşin köyü başta olmak üzere turizm merkezlerini gezerken bazı turistler de bölgedeki müze ve yer altı şehirlerini ziyaret etti. 9 günlük bayram tatili sürecinde Kapadokya'daki ücretli giriş yapılan müze ve yer altı şehirlerini 122 bin 82 turist gezdi. En fazla ziyaretçiyi 50 bin 487 kişinin giriş yaptığı Göreme Açık Hava Müzesi çekti. Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 25 bin 122, Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni ise 21 bin 101 kişi ziyaret etti. Bölgedeki diğer müzeleri ise 25 bin 372 kişi gezdi.

- "Yabancı turistlerin ilgisi bu yıl çok daha fazla" Göreme Belediye Başkan Vekili İhsan Şenöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göreme beldesinin Kapadokya'nın en çok ziyaretçi alan yerleşim yeri olduğunu söyledi. Bölgeye yabancı turistlerin önceki yıllara göre daha çok ilgi gösterdiğini dile getiren Şenöz, şunları kaydetti: "Bayram tatilinde Kapadokya'da yüzde 99 oranında dolulukla misafirlerimizi ağırladık. Göreme beldesi en yoğun ziyaretçi çeken yerlerin başında geldi. Müzeye giriş yapmadan belde içinde turistik alanları ziyaret edenlerin sayısı 150 bin kişiyi buldu. Bu da belde nüfusunun yaklaşık 75 katı demek. Belediye olarak önemli problem olarak görülen otopark sorunu ile ilgili bayram öncesinde Göreme Açık Hava Müzesi yanındaki alanda 500 araçlık yer oluşturuldu. Araç sürücülerinin böylelikle rahat etmesi sağlandı. Müze, 50 binden fazla ziyaretçi alsa da müzeye giriş yapmayan, binlerce kişi beldemizi gezdi. Kapadokya genelinde de müze gibi turnikeli alanlar dışında gezenlerin sayısı kat kat fazlaydı."