Durmaz, "Kapadokya'nın korunması ve kullanılarak yaşatılması bağlamında önemli bir yasa. Bu yasayı yıllardır bekliyorduk. Yetki karmaşası ve kurumlar arasındaki iletişimsizlikten dolayı bölgemiz zarar görüyordu. Tek elden yönetimle bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bölgedeki bazı peribacalarının çatlamalar nedeniyle yıkılma riski bulunduğunu anlatan Durmaz, tek elden yönetim sayesinde, bu tür doğal zenginliklerde sağlamlaştırma çalışması yapılabileceğini ifade etti.

Bunun bölgenin geleceği açısından önemli bir karar olduğunu belirten Durmaz, Kapadokya Alan Başkanlığı ile insanlık mirası kabul edilen bölgenin tek elden yönetilip korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanabileceğini vurguladı.

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - AK Parti milletvekillerinin, Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması, bölgedeki sektör temsilcileri ve turizmciler tarafından olumlu bulundu.

Bölgede yaşayan halkın da bu yönetimde olması gerektiğine inandığını dile getiren Durmaz, şöyle devam etti:

"Alan Başkanlığı ile yerel yönetimler iş birliği yaparsa peribacaları daha nice yıllar korunabilecektir. Biz yıllardır belde içinde öksüz kalmış çocuk gibi bazı peribacalarının yalnız kaldığını biliyoruz. Vatandaşın geçmişten beri kullandığı peribacalarında bir sorun yaşanmazken, kullanım dışında olan vadilerdeki ve belde içindeki peribacalarının bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Göreme merkezdeki Roma Kalesi de yıkılma tehlikesi yaşıyor. Kimse sahiplenmediği için çatlamalar oluştu, yıkılma riski olan onlarca peribacası var."

Bölgede faaliyet gösteren bir acentenin sahibi, turizmci Coşkun Kırtıl da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın korunabilmesi amacıyla plan, programa ihtiyaç olduğunu, yeni yasa sayesinde sorunların ortadan kalkacağını umut ettiğini belirtti.

Yasanın, Kapadokya'nın ileride daha iyi olması için yapıldığına inandığını anlatan Kırtıl, "Turizmciler yatırım konusunda çok zorlanıyor. Umuyorum yatırımların planlı şekilde hayata geçmesi ve bölgenin korunmasının sağlanmasına vesile olur. Belediyeler, bakanlıklar, koruma kurulları, sit alanlarında farklı farklı görüşler bildiriyordu. Turizmciler ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Alan yönetimiyle tek elden hızlı karar alınarak yürütmenin sağlanacağını düşünüyorum." dedi.