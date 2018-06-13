FİNANS

Kapadokya'da bayram yoğunluğu

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Ramazan Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde tam doluluk oranına ulaşıldı - TURSAB Kapadokya BYK Başkanı Coşkun Kırtıl: - "Kapadokya'da konaklama için yer kalmadı diyebiliriz, yoğun bir talep var"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları, at, ATV, deve ve sıcak hava balon turlarıyla dünyaca ünlü Kapadokya bölgesinde, Ramazan Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığı bildirildi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan, kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu, yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bölgede, bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Coşkun Kırtıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki otellerde boş oda kalmadığını, sektör temsilcilerinin talebin karşılanması için çaba gösterdiğini belirtti.

Kısa süreli tatillerde yerli turistlerin kültür turizmine yöneldiğini aktaran Kırtıl, bu durumun da Kapadokya bölgesi için avantaja dönüştüğünü söyledi.

Bölgedeki turist sayısının geçen yıla kıyasla artış gösterdiğini, Kapadokya'nın gelecek yıllarda turizm alanında sürekli tercih edilir hale gelerek, marka değerinin artacağına inandığını ifade eden Kırtıl, "Kapadokya'da konaklama için yer kalmadı diyebiliriz, yoğun bir talep var. Kapadokya milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış masalsı bir turizm alanı. İlginç doğal yapısı ile dünyada başka bir benzeri yok. Turizmde farklı destinasyonlar var ama Kapadokya diğerlerinden çok daha farklı bir merkez." dedi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz da Uzakdoğu ve Avrupa'dan gelen turistlerin bölgede yoğunluk oluşturduğunu, bayram tatili ile bu yoğunluğun daha da artacağını dile getirdi.

Bölgede her bütçeye uygun tatil imkanı bulunduğunu anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

"Bayramda yüzde 100'e yakın doluluk bekliyoruz. Rus, Çin ve Avrupalı turistler bölgede bulunuyor. Yerli turistlerin de tercihiyle yoğunluk bekliyoruz. Geçen yıla göre turist sayısı oldukça arttı. Bölgede yeni yatırımlar devam ediyor. Göreme ve çevre beldelerde hatta köylerde bile butik oteller yaygınlaşıyor. Her bütçeye uygun tesisin bulunabildiği Kapadokya'ya gelen insanlar buradan mutlu ve huzurlu şekilde dinlenmiş olarak ayrılıyor. Kapadokya'ya gelecek kişiler, bölgenin en önemli aktivitelerinden sıcak hava balon turuna katılabilirler, at, ATV araç veya bisikletle vadilerde gezinti yapabilir ayrıca yaya yolunda yürüyerek de peri bacaları arasındaki turlara katılabilecekler. Bayramda, Kapadokya'nın simgelerinden birisi haline gelen sıcak hava balon turuna olan ilginin de artmasını bekliyoruz."

Göreme beldesinde bölgeye özgü kayadan oyma mağara otelde işletme müdürü olarak görev yapan Burcu Yücel ise doğa ile baş başa olmak isteyenler için Kapadokya'nın alternatifsiz bir tatil merkezi olduğunu dile getirerek, "Doluluk oranı güzel. Bayram tatili bizim için bulunmaz bir güzellik. Kapadokya, tarihi ve doğasıyla dünyada eşi olmayan bir merkez. Doğayı seviyorsanız Kapadokya coğrafi yapısı ve aktiviteleri ile eşi bulunmaz bir turizm merkezi." ifadelerini kullandı.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttıNisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı
Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepkiTatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Coşkun Kırtıl TURSAB Kapadokya BYK Başkanı Kapadokya Mustafa durmaz Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Nevşehir Ramazan Bayram tatili

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Niğde'deki dev bahçeden 20 bin ton elma toplanıyor

Niğde'deki dev bahçeden 20 bin ton elma toplanıyor

Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı

Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

Sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 6.2 arttı

Sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 6.2 arttı

Altan Elmas: Yoğun talep üzerine konut kampanyasını uzattık

Altan Elmas: Yoğun talep üzerine konut kampanyasını uzattık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.