Kapadokya’dan “İklim için Ses Ver”meye davet

İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - İklim değişikliğine karşı yerel topluluklarla birlikte mücadele eden 350.org aktivistleri Kapadokya’da balondan açtıkları pankartta 8 Eylül’de herkesi iklim için ses vermeye davet etti. Kapadokya’nın seçilme nedeni ise Anadolu’nun kalbinde yer alması ve güneş enerjisi alanındaki potansiyeli. Gün geçtikçe derinleşen iklim krizine karşı başta yerel yönetimler olmak üzere karar alıcıları somut taahhütler vermeye çağıracak Rise For Climate (İklim için Ses Ver) Küresel Etkinlik Günü 8 Eylül’de gerçekleşecek. 350.org Türkiye aktivistleri, Türkiye’den birçok sivil toplum kuruluşunun ve yerel grubun da katılacağı etkinlik gününe çağrı yapmak için, Nevşehir/Kapadokya’dan havalandırdıkları balondan “Geleceğimiz için, Gezegenimiz için, #İklimiçinSesVer” pankartı açtılar. “İklim hareketinin sesi yerelden yükselir” Balondan pankart açma eylemi hakkında konuşan 350.org Türkiye temsilcisi Efe Baysal, Kapadokya’yı hem Anadolu’nun kalbinde yer almasından hem de güneş enerjisi potansiyelinden dolayı seçtiklerini belirtti ve amaçlarının siyaset yapıcılara net bir mesaj göndermek olduğunu söyledi. Türkiye’nin bir an önce fosil yakıtları terk etmesi gerektiğini söyleyen Baysal, adil geçiş yoluyla enerji dönüşümünün başlatılması gerektiğini vurguladı. Baysal sözlerini şöyle bitirdi:

“İklim krizi kendini sellerle, aşırı sıcaklarla, orman yangınlarıyla, ani hava değişimleriyle her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Önümüzde iki yol var; ya umursamayacağız ve gelecek nesillere kabarık bir iklim faturası ve yaşamın gün geçtikçe zorlaştığı bir dünya bırakacağız ya da gökyüzüne yükselen pankartımızda yazdığı gibi geleceğimiz için, gezegenimiz için iklim için ses vereceğiz. Bu sebeple, 8 Eylül’de gerçekleşecek Küresel Etkinlik Günü’nü önemsiyor ve başta yerel yönetimler olmak üzere herkesi iklim hareketinin sesini yükseltmeye davet ediyoruz” 8 Eylül’de Ne Olacak? Küresel ısınmayı 1.5 - 2 derece sınırında tutmayı hedefleyen Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine ulaşabilmek için yerel yönetimleri iklim taahhütlerinde bulunmaya davet edecek Küresel İklim Eylem Zirvesi 12 - 14 Eylül’de Kaliforniya’da gerçekleşecek. Zirveden hemen önce, 8 Eylül’de ABD’den Fiji adalarına; çeşitli STK’lar, demokratik kitle örgütleri ve yerel topluluklar yerel yönetimleri bir an önce iklim değişikliğine karşı somut politikalar geliştirmeye davet edecek.