FİNANS

Kapadokya’dan “İklim için Ses Ver”meye davet

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

İklim değişikliğine karşı yerel topluluklarla birlikte mücadele eden 350.org aktivistleri Kapadokya’da balondan açtıkları pankartta 8 Eylül’de herkesi iklim için ses vermeye davet etti.

İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - İklim değişikliğine karşı yerel topluluklarla birlikte mücadele eden 350.org aktivistleri Kapadokya’da balondan açtıkları pankartta 8 Eylül’de herkesi iklim için ses vermeye davet etti. Kapadokya’nın seçilme nedeni ise Anadolu’nun kalbinde yer alması ve güneş enerjisi alanındaki potansiyeli.

Gün geçtikçe derinleşen iklim krizine karşı başta yerel yönetimler olmak üzere karar alıcıları somut taahhütler vermeye çağıracak Rise For Climate (İklim için Ses Ver) Küresel Etkinlik Günü 8 Eylül’de gerçekleşecek. 350.org Türkiye aktivistleri, Türkiye’den birçok sivil toplum kuruluşunun ve yerel grubun da katılacağı etkinlik gününe çağrı yapmak için, Nevşehir/Kapadokya’dan havalandırdıkları balondan “Geleceğimiz için, Gezegenimiz için, #İklimiçinSesVer” pankartı açtılar.

“İklim hareketinin sesi yerelden yükselir”

Balondan pankart açma eylemi hakkında konuşan 350.org Türkiye temsilcisi Efe Baysal, Kapadokya’yı hem Anadolu’nun kalbinde yer almasından hem de güneş enerjisi potansiyelinden dolayı seçtiklerini belirtti ve amaçlarının siyaset yapıcılara net bir mesaj göndermek olduğunu söyledi. Türkiye’nin bir an önce fosil yakıtları terk etmesi gerektiğini söyleyen Baysal, adil geçiş yoluyla enerji dönüşümünün başlatılması gerektiğini vurguladı. Baysal sözlerini şöyle bitirdi:

“İklim krizi kendini sellerle, aşırı sıcaklarla, orman yangınlarıyla, ani hava değişimleriyle her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Önümüzde iki yol var; ya umursamayacağız ve gelecek nesillere kabarık bir iklim faturası ve yaşamın gün geçtikçe zorlaştığı bir dünya bırakacağız ya da gökyüzüne yükselen pankartımızda yazdığı gibi geleceğimiz için, gezegenimiz için iklim için ses vereceğiz. Bu sebeple, 8 Eylül’de gerçekleşecek Küresel Etkinlik Günü’nü önemsiyor ve başta yerel yönetimler olmak üzere herkesi iklim hareketinin sesini yükseltmeye davet ediyoruz”

8 Eylül’de Ne Olacak?

Küresel ısınmayı 1.5 - 2 derece sınırında tutmayı hedefleyen Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine ulaşabilmek için yerel yönetimleri iklim taahhütlerinde bulunmaya davet edecek Küresel İklim Eylem Zirvesi 12 - 14 Eylül’de Kaliforniya’da gerçekleşecek. Zirveden hemen önce, 8 Eylül’de ABD’den Fiji adalarına; çeşitli STK’lar, demokratik kitle örgütleri ve yerel topluluklar yerel yönetimleri bir an önce iklim değişikliğine karşı somut politikalar geliştirmeye davet edecek.

Türkiye’de ise şu ana kadar kesinleşen yedi etkinlik noktası var. İstanbul’da boğazın iki yakası Kadıköy ve Sarıyer’de, Kırklareli’nde, Çanakkale Kazdağları ve Güzelyalı plajında, Antalya - Alakır Vadisi’nde ve Eskişehir - Odunpazarı’nda gün özelinde çeşitli etkinlikler gerçekleşecek.

Küresel Etkinlik Günü kapsamında İklim için Ses Ver’mek, isteyenler, kendi etkinliklerini oluşturmak ve daha fazla bilgi almak için www.iklimicinsesver.org sitesini ziyaret edebilirler.

Küresel İklim Eylem Zirvesi Hakkında:

12-14 Eylül 2018 tarihlerinde Kaliforniya'da düzenlenecek Küresel İklim Hareketi Zirvesi, iklim değişikliğinin gerçek ve şiddetli etkilerini şimdiden yaşayan insanların yaşadıklarını gündeme getirerek, iklim değişikliği tehdidinin aciliyetini vurgulamayı, dünyanın dört bir yanından yerel toplulukları ve yönetimleri bir araya getirmeyi hedefliyor. 2015’te Paris Anlaşması’nın imzalanmasından sonra iklim hareketi konusunda ne kadar ilerleme gerçekleştiğini ve daha ne kadar adım atılması gerektiğini de ortaya koyacak zirve; yerel yönetimlere, iş dünyasına, yatırımcılara ve insanlara iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki harekete geçmeleri ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için yeni taahhütlerde bulunmaları için bir fırsat sunacak. Zirvede devletlerin, bölgelerin, şehirlerin, iş dünyasının, yatırımcıların ve sivil toplumun liderleri; bilim adamları, öğrenciler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile bir araya gelecek. (Fotoğraf)

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecekManisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek
Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyorRecai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Döviz büroları TL yetiştirmekte zorlanıyor

Döviz büroları TL yetiştirmekte zorlanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.