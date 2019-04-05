FİNANS

Kapadokya'ya uçak trafiği yüzde 53, yolcu trafiği ise yüzde 25 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden olan peribacaları ile ünlü Kapadokya'ya turistlerin ilgisiyle beraber uçak ve yolcu trafiğinde artış da tüm hızıyla devam ediyor.

Kapadokya'ya uçak trafiği yüzde 53, yolcu trafiği ise yüzde 25 arttı

Kapadokya'ya uçak trafiği yüzde 53, yolcu trafiği ise yüzde 25 arttı

Gökhan Artan / İstanbul, 5 Nisan-(DHA) Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden olan peribacaları ile ünlü Kapadokya'ya turistlerin ilgisiyle beraber uçak ve yolcu trafiğinde artış da tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılın ilk 3 ayında Kapadokya Havalimanı'nın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 25 artışla 84 bin 557'ye yükselmesi dikkat çekti.

UÇAK TRAFİĞİ DE YÜZDE 53 ARTTI

Kapadokya'ya uçak trafiği ise yüzde 53 artış ile 2 bin 26'ya yükseldi. Kapadokya Havalimanı'nı kullanan yolcuların 1418'i dış hat yolcularından oluştu. 2018 yılında bir önceki yıla göre Kapadoya Havalimanı’ndan yüzde 198 artışla 381 bin yolcu geçiş yapmıştı. THY, İstanbul Havalimanı’ndan Kapadokya’ya seferlerini günde 3'e, Anadolujet ise Sabiha Gökçen’den 2 sefere çıkardı. Nevşehir'de 31 işletmede toplam 260 adet balon bulunuyor. 2018 yılında, 223 günde toplam 28 bin 370 balon uçuşunda toplam 523 bin 467 yolcu uçtu. (Fotoğraflı)

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