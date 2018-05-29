FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 azalışla 190,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 312,00 lira, Cumhuriyet altını 1.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 düşüşle 190,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 191,80 192,00 190,50 190,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.264,00 1.284,00 1.255,00 1.275,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 175,00 179,00 173,50 177,50 Lira(Tam) Ziynet 1.235,00 1.255,00 1.227,00 1.247,00 Yarım Ziynet 617,00 627,00 613,00 623,00 Çeyrek Ziynet 308,00 313,00 307,00 312,00

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Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

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