FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 18:16 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 azalışla 188,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 309,00 lira, Cumhuriyet altını 1.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 düşüşle 188,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 190,50 190,70 188,20 188,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.255,00 1.275,00 1.240,00 1.260,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 173,50 177,50 172,00 176,00 Lira(Tam) Ziynet 1.227,00 1.247,00 1.212,00 1.236,00 Yarım Ziynet 613,00 623,00 608,00 618,00 Çeyrek Ziynet 307,00 312,00 304,00 309,00

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24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

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