Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 artışla 190,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 312,00 lira, Cumhuriyet altını 1.271,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,85 yükselişle 190,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 188,20 188,40 189,80 190,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.240,00 1.260,00 1.251,00 1.271,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 172,00 176,00 173,00 177,00 Lira(Tam) Ziynet 1.212,00 1.236,00 1.222,00 1.246,00 Yarım Ziynet 608,00 618,00 613,00 623,00 Çeyrek Ziynet 304,00 309,00 307,00 312,00
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