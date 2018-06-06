Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 azalışla 191,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 312,00 lira, Cumhuriyet altını 1.280,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 191,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 191,50 191,70 191,20 191,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.262,00 1.282,00 1.260,00 1.280,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 175,00 179,00 174,00 178,00 Lira(Tam) Ziynet 1.235,00 1.255,00 1.231,00 1.251,00 Yarım Ziynet 617,00 627,00 615,00 625,00 Çeyrek Ziynet 308,00 313,00 307,00 312,00
Doğan Gazetecilik'in unvanı Demirören Gazetecilik olarak değiştirildi
Türkiye'nin 'bor stratejisi' açıklanacak
Dolar ne kadar oldu? (6 Haziran 2018 dolarda son durum)
Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum