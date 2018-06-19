Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 194,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 318,00 lira, Cumhuriyet altını 1.303,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 194,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 194,30 194,50 194,50 194,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.280,00 1.302,00 1.282,00 1.303,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 177,00 181,00 177,00 181,00 Lira(Tam) Ziynet 1.251,00 1.271,00 1.252,00 1.272,00 Yarım Ziynet 625,00 635,00 626,00 636,00 Çeyrek Ziynet 312,00 317,00 313,00 318,00
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