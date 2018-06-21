FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 17:24 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 azalışla 192,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 315,00 lira, Cumhuriyet altını 1.290,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 192,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 194,00 194,20 192,60 192,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.278,00 1.300,00 1.269,00 1.290,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 177,00 181,00 175,00 179,00 Lira(Tam) Ziynet 1.249,00 1.269,00 1.240,00 1.260,00 Yarım Ziynet 625,00 635,00 620,00 630,00 Çeyrek Ziynet 312,00 317,00 310,00 315,00

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?
Halkbank'tan çay üreticisine destekHalkbank'tan çay üreticisine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Soğan-patateste fiyat artışına ithalat önlemi

Soğan-patateste fiyat artışına ithalat önlemi

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Halkbank'tan çay üreticisine destek

Halkbank'tan çay üreticisine destek

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

Kayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

Kayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.