Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 185,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 304,00 lira, Cumhuriyet altını 1.240,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 185,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 184,00 184,20 185,10185,30Cumhuriyet Ata Lira 1.212,001.232,00 1.220,001.240,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 168,00172,00169,00173,00Lira(Tam) Ziynet 1.185,001.208,00 1.192,001.215,00Yarım Ziynet 594,00604,00 598,00608,00Çeyrek Ziynet 297,00302,00 299,00304,00
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